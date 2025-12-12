Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отаменди вышел на 3-е место по количеству матчей в ЛЧ среди аргентинцев
Лига чемпионов
12 декабря 2025, 11:39 |
117
0

Отаменди вышел на 3-е место по количеству матчей в ЛЧ среди аргентинцев

Больше защитника Бенфики сыграли только Лионель Месси и Анхель Ди Мария

12 декабря 2025, 11:39 |
117
0
Отаменди вышел на 3-е место по количеству матчей в ЛЧ среди аргентинцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Отаменди

37-летний защитник Бенфики Николас Отаменди сыграл 98-й матч в Лиге чемпионов.

Произошло это в поединке 6-го тура этапа лиги, в котором «орлы» дома победили Наполи со счётом 2:0.

По количеству сыгранных матчей в турнире Отаменди опередил Хавьера Дзанетти (97) и вышел на единоличное 3-е место среди всех аргентинских футболистов, в разное время выступавших в Лиге чемпионов.

Больше защитника Бенфики количество игр в турнире имеют только Лионель Месси (163) и Анхель Ди Мария (116).

Аргентинские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов

  • 163 – Лионель Месси (2)
  • 116 – Анхель Ди Мария (4)
  • 98 – Николас Отаменди (3)
  • 97 – Хавьер Дзанетти (1)
  • 96 – Хавьер Маскерано (2)
  • 83 – Гонсало Игуаин (3)
  • 79 – Эстебан Камбьяссо (3)
  • 79 – Серхио Агуэро (3)
  • 78 – Анхель Корреа (1)
  • 72 – Вальтер Самуэль (4)
По теме:
17-й результат из 34. Украина имеет 5.656 баллов в сезонном рейтинге
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Интер Майами покупает для Месси аргентинца. Друзья будут играть вместе
статистика Лига чемпионов Бенфика Наполи Николас Отаменди Лионель Месси Анхель Ди Мария Хавьер Дзанетти Хавьер Маскерано
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Футбол | 11 декабря 2025, 14:53 10
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»

Армандо Са поделился мыслями относительно украинского вратаря

Эксперт: «Динамо повезло, что проиграли с минимальным счетом»
Футбол | 12 декабря 2025, 09:27 0
Эксперт: «Динамо повезло, что проиграли с минимальным счетом»
Эксперт: «Динамо повезло, что проиграли с минимальным счетом»

Юрий Гура прокомментировал поражение «Динамо» во Флоренции

ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
Футбол | 11.12.2025, 15:08
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Футбол | 11.12.2025, 15:31
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Было три страны. На проведении матча со Швецией в Испании настоял Ребров
Футбол | 12.12.2025, 09:09
Было три страны. На проведении матча со Швецией в Испании настоял Ребров
Было три страны. На проведении матча со Швецией в Испании настоял Ребров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
10.12.2025, 11:51
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины проиграла в нервном матче
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины проиграла в нервном матче
10.12.2025, 19:21 3
Хоккей
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 13
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
11.12.2025, 00:02 1
Бокс
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 2
Футбол
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 14
Футбол
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
11.12.2025, 00:01 3
Футбол
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем