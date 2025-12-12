Отаменди вышел на 3-е место по количеству матчей в ЛЧ среди аргентинцев
Больше защитника Бенфики сыграли только Лионель Месси и Анхель Ди Мария
37-летний защитник Бенфики Николас Отаменди сыграл 98-й матч в Лиге чемпионов.
Произошло это в поединке 6-го тура этапа лиги, в котором «орлы» дома победили Наполи со счётом 2:0.
По количеству сыгранных матчей в турнире Отаменди опередил Хавьера Дзанетти (97) и вышел на единоличное 3-е место среди всех аргентинских футболистов, в разное время выступавших в Лиге чемпионов.
Больше защитника Бенфики количество игр в турнире имеют только Лионель Месси (163) и Анхель Ди Мария (116).
Аргентинские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов
- 163 – Лионель Месси (2)
- 116 – Анхель Ди Мария (4)
- 98 – Николас Отаменди (3)
- 97 – Хавьер Дзанетти (1)
- 96 – Хавьер Маскерано (2)
- 83 – Гонсало Игуаин (3)
- 79 – Эстебан Камбьяссо (3)
- 79 – Серхио Агуэро (3)
- 78 – Анхель Корреа (1)
- 72 – Вальтер Самуэль (4)
