Отаменди вышел на 3-е место по количеству матчей в ЛЧ среди аргентинцев

37-летний защитник Бенфики Николас Отаменди сыграл 98-й матч в Лиге чемпионов.

Произошло это в поединке 6-го тура этапа лиги, в котором «орлы» дома победили Наполи со счётом 2:0.

По количеству сыгранных матчей в турнире Отаменди опередил Хавьера Дзанетти (97) и вышел на единоличное 3-е место среди всех аргентинских футболистов, в разное время выступавших в Лиге чемпионов.

Больше защитника Бенфики количество игр в турнире имеют только Лионель Месси (163) и Анхель Ди Мария (116).

Аргентинские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов