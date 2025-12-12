ФОТО. Самая красивая футболистка мира впечатлила своим появлением

Одна из самых красивых футболисток мира Алиша Леманн, которая выступает за «Комо» и сборную Швейцарии, опубликовала новый пост в Instagram.

Швейцарка поделилась стильными снимками, вызвав волну комплиментов в комментариях – фанаты называют ее «королевой» и «самой красивой футболисткой планеты».

Публикация быстро набрала сотни тысяч лайков.

Отметим, что Леманн продолжает развиваться и вне поля – она является одним из тренеров Ballers League, аналога Kings League.