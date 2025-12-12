Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 декабря 2025, 10:59 |
ФОТО. Самая красивая футболистка мира впечатлила своим появлением

Алиша Леманн показала свою красоту на Ballers League

ФОТО. Самая красивая футболистка мира впечатлила своим появлением
Instagram. Алиша Леманн

Одна из самых красивых футболисток мира Алиша Леманн, которая выступает за «Комо» и сборную Швейцарии, опубликовала новый пост в Instagram.

Швейцарка поделилась стильными снимками, вызвав волну комплиментов в комментариях – фанаты называют ее «королевой» и «самой красивой футболисткой планеты».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация быстро набрала сотни тысяч лайков.

Отметим, что Леманн продолжает развиваться и вне поля – она является одним из тренеров Ballers League, аналога Kings League.

Максим Лапченко
