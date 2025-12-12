«Нужно брать трофей». Ковалев – о перспективах Шахтера в Лиге конференций

После победы «Шахтера» на «Хамрун Спартанс» со счетом 2:0 подопечные Арды Турана обеспечили себе место в плей-офф Лиги конференций.

О прошедшем поединке эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал экс-полузащитник донетчан Сергей Ковалев, который, в частности, очертил планы «горняков» в этих соревнованиях.

– Я и раньше говорил, что в данном турнире «Шахтер» обязан ставить самые высокие цели, а это выигрыш Лиги конференций, – сказал Ковалев. – Да, в плей-офф соперники будут уже посильнее, но при качественной подготовке все может сложиться. Потенциал у команды Арды Турана для этого есть.

Напомним, что на групповой стадии Лиги конференций у «Шахтера» остался один поединок, 18 декабря на условно своем поле с хорватской «Риекой».