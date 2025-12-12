Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оболонь – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Оболонь
12.12.2025 18:00 - : -
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
Оболонь – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Украины по футболу

Оболонь – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

2 декабря в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Зарей и Оболонью. Это встреча 16-го тура сезона УПЛ.

Перед последним матчем года Оболонь идет на 11-й позиции с 17 очками, а у Металлиста 1925 21 пункт и 8-е место.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Металлист 1925 Оболонь - Металлист 1925 смотреть онлайн
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
