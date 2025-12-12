Оболонь – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч чемпионата Украины по футболу
2 декабря в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Зарей и Оболонью. Это встреча 16-го тура сезона УПЛ.
Перед последним матчем года Оболонь идет на 11-й позиции с 17 очками, а у Металлиста 1925 21 пункт и 8-е место.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.
