Лига конференций11 декабря 2025, 23:23 | Обновлено 11 декабря 2025, 23:41
ВИДЕО. Лука Мейреллиш открыл счет для Шахтера в матче ЛК на Мальте
На 61-й минуте горняки вышли впереди в игре против Хамрун Спартанс
11 декабря в 22:00 проходит матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.
В мальтийском городе Та-Кали играют Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лука Мейреллиш открыл счет для Шахтера на 61-й минуте
ГОЛ! 0:1. Лука Мейреллиш, 61 мин
