Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Лука Мейреллиш открыл счет для Шахтера в матче ЛК на Мальте
Лига конференций
11 декабря 2025, 23:23 | Обновлено 11 декабря 2025, 23:41
ВИДЕО. Лука Мейреллиш открыл счет для Шахтера в матче ЛК на Мальте

На 61-й минуте горняки вышли впереди в игре против Хамрун Спартанс

ФК Шахтер. Лука Мейреллиш

11 декабря в 22:00 проходит матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.

В мальтийском городе Та-Кали играют Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лука Мейреллиш открыл счет для Шахтера на 61-й минуте

ГОЛ! 0:1. Лука Мейреллиш, 61 мин

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
