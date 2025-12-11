Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк объяснил поражение Динамо от Фиорентины и назвал главную проблему
Лига конференций
11 декабря 2025, 22:38 | Обновлено 11 декабря 2025, 23:28
ФК Динамо. Игорь Костюк

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк поделился впечатлениями после поражения от «Фиорентины».

«В течение обоих таймов мы пытались находить шансы у ворот соперника, но далеко не все получалось так, как хотелось. Фиорентина воспользовалась нашими ошибками, поэтому итоговый счет вполне закономерен.

Мы тщательно анализировали игру итальянцев, и действительно — в начале второго тайма действовали активнее. Но когда Ваноли изменил тактическую постройку и перешел на четырех защитников, нам стало значительно сложнее. После этого мы уже не смогли создать по-настоящему опасных моментов», – сказал Костюк.

11 декабря прошел матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» принимала киевское «Динамо». Поединок прошел на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Хозяева победили 2:1.

Фиорентина Динамо Киев Лига конференций Фиорентина - Динамо Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Tuttomercatoweb
