Лига Европы11 декабря 2025, 22:19 | Обновлено 11 декабря 2025, 22:20
Безвыигрышная серия Ниццы в еврокубках составляет уже 18 матчей
На этот раз французский клуб проиграл дома Браге в Лиге Европы
Французская Ницца продолжила свою длительную безвыигрышную серию в еврокубках, которая длится уже 18 матчей.
В этих поединках Ницца сумела получить только 4 ничьи.
В последний раз Ницца побеждала в еврокубках еще в марте 2023, в матче 1/8 финала Лиги конференций против Шерифа (3:1).
Безвыигрышная серия Ниццы в еврокубках (18)
- 2023: ЛК, Базель – Ницца – 2:2
- 2023: ЛК, Ницца – Базель – 1:2
- 2024: ЛЕ, Ницца – Реал Сосьедад – 1:1
- 2024: ЛЕ, Лацио – Ницца – 4:1
- 2024: ЛЕ, Ференцварош – Ницца – 1:0
- 2024: ЛЕ, Ницца – Твенте – 2:2
- 2024: ЛЕ, Ницца – Рейнджерс – 1:4
- 2024: ЛЕ, Юнион Сен-Жилуаз – Ницца – 2:1
- 2025: ЛЕ, Эльфсборг – Ницца – 1:0
- 2025: ЛЕ, Ницца – Буде-Глимт – 1:1
- 2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
- 2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
- 2025: ЛЕ, Ницца – Рома – 1:2
- 2025: ЛЕ, Фенербахче – Ницца – 2:1
- 2025: ЛЕ, Сельта – Ницца – 2:1
- 2025: ЛЕ, Ницца – Фрайбург – 1:3
- 2025: ЛЕ, Порту – Ницца – 3:0
- 2025: ЛЕ, Ницца – Брага – 0:1
