Безвыигрышная серия Ниццы в еврокубках составляет уже 18 матчей

Французская Ницца продолжила свою длительную безвыигрышную серию в еврокубках, которая длится уже 18 матчей.

В этих поединках Ницца сумела получить только 4 ничьи.

В последний раз Ницца побеждала в еврокубках еще в марте 2023, в матче 1/8 финала Лиги конференций против Шерифа (3:1).

