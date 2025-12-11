ВИДЕО. Обидчик сборной Украины забил за Фиорентину в ворота Динамо
«Фиорентина» повела в матче с Динамо – 2:1
11 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 на поле сошлись «Фиорентина» и киевское «Динамо».
Встречу принимает стадион «Артемио Франки» во Флоренции, где матч начался в 19:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После четырех туров итальянцы имеют в своем активе шесть очков, тогда как киевляне набрали три и сейчас находятся на 27-й позиции в таблице.
На 74-й минуте автором гола стал Альберт Гудмундссон, который недавно забил дважды сборной Украины.
ВИДЕО. Обидчик сборной Украины забил за Фиорентину в ворота Динамо
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил Федунов попрощался с житомирским клубом
Бывший наставник сборной Украины считает, что во Флоренции киевлянам будет очень сложно