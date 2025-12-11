11 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 на поле сошлись «Фиорентина» и киевское «Динамо».

Встречу принимает стадион «Артемио Франки» во Флоренции, где матч начался в 19:45 по киевскому времени.

После четырех туров итальянцы имеют в своем активе шесть очков, тогда как киевляне набрали три и сейчас находятся на 27-й позиции в таблице.

На 74-й минуте автором гола стал Альберт Гудмундссон, который недавно забил дважды сборной Украины.

ВИДЕО. Обидчик сборной Украины забил за Фиорентину в ворота Динамо