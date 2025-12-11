Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Обидчик сборной Украины забил за Фиорентину в ворота Динамо
Лига конференций
11 декабря 2025, 21:24 | Обновлено 11 декабря 2025, 21:41
1263
0

ВИДЕО. Обидчик сборной Украины забил за Фиорентину в ворота Динамо

«Фиорентина» повела в матче с Динамо – 2:1

11 декабря 2025, 21:24 | Обновлено 11 декабря 2025, 21:41
1263
0
ВИДЕО. Обидчик сборной Украины забил за Фиорентину в ворота Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Гудмундссон

11 декабря в рамках 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 на поле сошлись «Фиорентина» и киевское «Динамо».

Встречу принимает стадион «Артемио Франки» во Флоренции, где матч начался в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После четырех туров итальянцы имеют в своем активе шесть очков, тогда как киевляне набрали три и сейчас находятся на 27-й позиции в таблице.

На 74-й минуте автором гола стал Альберт Гудмундссон, который недавно забил дважды сборной Украины.

ВИДЕО. Обидчик сборной Украины забил за Фиорентину в ворота Динамо

По теме:
Костюк объяснил поражение Динамо от Фиорентины и назвал главную проблему
Определен лучший и худший игрок Динамо после поражения в Лиге конференций
Первый блок Лиги конференций. Остались ли шансы у Динамо после поражения?
Альберт Гудмундссон Фиорентина Динамо Киев видео голов и обзор Лига конференций Николай Михайленко Фиорентина - Динамо
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Футбол | 11 декабря 2025, 15:31 1
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»

Михаил Федунов попрощался с житомирским клубом

Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 11 декабря 2025, 07:31 48
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо

Бывший наставник сборной Украины считает, что во Флоренции киевлянам будет очень сложно

ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
Футбол | 11.12.2025, 15:08
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
Зинченко вернулся после травмы, Ноттингем вырвал победу над Утрехтом
Футбол | 11.12.2025, 21:41
Зинченко вернулся после травмы, Ноттингем вырвал победу над Утрехтом
Зинченко вернулся после травмы, Ноттингем вырвал победу над Утрехтом
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Бокс | 11.12.2025, 07:54
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
10.12.2025, 06:44 3
Футбол
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
10.12.2025, 06:02 9
Футбол
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
11.12.2025, 07:44 2
Футбол
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
11.12.2025, 14:01
Биатлон
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
10.12.2025, 11:51
Футбол
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
11.12.2025, 00:01 3
Футбол
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 12
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
10.12.2025, 07:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем