ВИДЕО. Динамо забило супергол в ворота Фиорентины. Настоящий шедевр!

Автором гола стал Николай Михайленко
11 декабря проходит матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» принимает киевское «Динамо».
Поединок проходит на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
После четырех туров итальянцы имеют в своем активе шесть очков, тогда как киевляне набрали три и сейчас находятся на 27-й позиции в таблице.
На 55-й минуте удалось забить гол Николасу Михайленко, который отличился шикарным дальним ударом и сравнял счет в матче!
