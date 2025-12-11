Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. ВИДЕО. Динамо забило супергол в ворота Фиорентины. Настоящий шедевр!
Лига конференций
11 декабря 2025, 21:06 | Обновлено 11 декабря 2025, 21:07
Автором гола стал Николай Михайленко

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Михайленко

11 декабря проходит матч 5-го тура Лиги конференций сезона 2025/26, в котором «Фиорентина» принимает киевское «Динамо».

Поединок проходит на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После четырех туров итальянцы имеют в своем активе шесть очков, тогда как киевляне набрали три и сейчас находятся на 27-й позиции в таблице.

На 55-й минуте удалось забить гол Николасу Михайленко, который отличился шикарным дальним ударом и сравнял счет в матче!

Фиорентина Динамо Киев видео голов и обзор Лига конференций Фиорентина - Динамо Николай Михайленко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Footbulka
Супер
