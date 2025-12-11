Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с Хамрун Спартанс
11 декабря в 22:00 состоится матч 5-го тура Лиги конференций
Турецкий коуч Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на еврокубковый поединок.
11 декабря в 22:00 пройдет матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.
В мальтийском городе Та-Кали играют Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер.
Горняки имеют 9 очков из 12 и занимают 4-е место среди 36 команд.
Мальтийский клуб в турнирной таблице набрал 3 пункта и находится на 30-й позиции.
Стартовый состав Шахтера на игру с Хамрун Спартанс
Шахтер: Фесон, Бондарь, Педриньо, Изаки, Азаров, Грам, Бондаренко, Конопля, Назарина, Лукас, Мейреллиш
Запас: Баглай, Твардовский, Арройо, Педро Энрике, Винисиус, Фарина, Эгиналду, Крыськив, Невертон, Очеретько, Кауан Элиас
Инфографика
