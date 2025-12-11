Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с Хамрун Спартанс
Лига конференций
11 декабря 2025, 20:46 | Обновлено 11 декабря 2025, 20:55
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру с Хамрун Спартанс

11 декабря в 22:00 состоится матч 5-го тура Лиги конференций

Коллаж Sport.ua. Арда Туран

Турецкий коуч Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на еврокубковый поединок.

11 декабря в 22:00 пройдет матч 5-го тура Лиги конференций 2025/26.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В мальтийском городе Та-Кали играют Хамрун Спартанс и донецкий Шахтер.

Горняки имеют 9 очков из 12 и занимают 4-е место среди 36 команд.

Мальтийский клуб в турнирной таблице набрал 3 пункта и находится на 30-й позиции.

Стартовый состав Шахтера на игру с Хамрун Спартанс

Шахтер: Фесон, Бондарь, Педриньо, Изаки, Азаров, Грам, Бондаренко, Конопля, Назарина, Лукас, Мейреллиш

Запас: Баглай, Твардовский, Арройо, Педро Энрике, Винисиус, Фарина, Эгиналду, Крыськив, Невертон, Очеретько, Кауан Элиас

ВИДЕО. Динамо забило супергол в ворота Фиорентины. Настоящий шедевр!
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион и раздевалка перед матчем ЛК
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит Мальта в день еврокубкового матча
Шахтер Донецк Лига конференций Хамрун Спартанс стартовые составы Арда Туран
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 2
Популярные новости
