Легенда египетского футбола: «Салаху тяжело. Вся страна ждет его матчи»

Египетский форвард Мидо, который в прошлом выступал в АПЛ и за сборную Египта, рассказал, что вингер Ливерпуля Мохамед Салах чувствует давление из-за того, что начал терять игровое время и авторитет в команде.

«Когда идет матч Ливерпуля, вся страна включает телевизор. 50 миллионов людей ждут его матчей, ждут его голов и трофеев. Это непросто. Многие чувствуют, будто это их сын играет в лучшей лиге мира. Они гордятся им. Мохамеду тяжело выдерживать такое давление, особенно в моменты, когда его не ставят в состав или дают играть меньше».

«У меня была похожая ситуация, но не такого масштаба. Когда я играл за Тоттенхэм, то многие египтяне включали телевизор и ждали меня на поле».

«Все это давит на Салаха. От него ждут больших достижений для Египта», – сказал Мидо.