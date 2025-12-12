Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда египетского футбола: «Салаху тяжело. Вся страна ждет его матчи»
Англия
12 декабря 2025, 18:59 | Обновлено 12 декабря 2025, 19:10
462
0

Легенда египетского футбола: «Салаху тяжело. Вся страна ждет его матчи»

Мидо объяснил проблемы лидера Ливерпуля

12 декабря 2025, 18:59 | Обновлено 12 декабря 2025, 19:10
462
0
Легенда египетского футбола: «Салаху тяжело. Вся страна ждет его матчи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский форвард Мидо, который в прошлом выступал в АПЛ и за сборную Египта, рассказал, что вингер Ливерпуля Мохамед Салах чувствует давление из-за того, что начал терять игровое время и авторитет в команде.

«Когда идет матч Ливерпуля, вся страна включает телевизор. 50 миллионов людей ждут его матчей, ждут его голов и трофеев. Это непросто. Многие чувствуют, будто это их сын играет в лучшей лиге мира. Они гордятся им. Мохамеду тяжело выдерживать такое давление, особенно в моменты, когда его не ставят в состав или дают играть меньше».

«У меня была похожая ситуация, но не такого масштаба. Когда я играл за Тоттенхэм, то многие египтяне включали телевизор и ждали меня на поле».

«Все это давит на Салаха. От него ждут больших достижений для Египта», – сказал Мидо.

По теме:
Салах провел разговор с тренером. Известно решение Ливерпуля
Бразильский футболист Брентфорда установил клубный рекорд в АПЛ
Бернли – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Мидо Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Добрый вечер: как Эмери выводит Астон Виллу в элиту английского футбола
Футбол | 12 декабря 2025, 17:05 0
Добрый вечер: как Эмери выводит Астон Виллу в элиту английского футбола
Добрый вечер: как Эмери выводит Астон Виллу в элиту английского футбола

Оцениваем прогресс «львов» и их наставника

Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Футбол | 12 декабря 2025, 06:23 44
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков

Горняки переиграли Хамрун Спартанс и набрали 12 очков из 15 возможных

Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Футбол | 11.12.2025, 21:01
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Футбол | 12.12.2025, 00:22
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Другие виды | 12.12.2025, 15:45
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 2
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
11.12.2025, 06:23 4
Футбол
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
12.12.2025, 07:09 5
Футбол
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
11.12.2025, 00:01 3
Футбол
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
11.12.2025, 14:53 10
Футбол
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
11.12.2025, 07:54 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем