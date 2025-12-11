Боруссия третий раз в сезоне повторила рекорд посещаемости матчей ЛЧ
Аншлаг был зафиксирован и в матче 6-го тура против норвежского Буде-Глимт
Дортмундская Боруссия в третий раз в сезоне повторила рекорд посещаемости Лиги чемпионов сезона 2025/26.
На матче 6-го тура против норвежского Буде-Глимт на трибунах стадиона в Дортмунде присутствовало 81 365 зрителей.
Матчи Лиги чемпионов сезона 2025/26 с наибольшей посещаемостью
- 81 365: Боруссия Д – Атлетик
- 81 365: Боруссия Д – Вильярреал
- 81 365: Боруссия Д – Буде-Глимт
Посещаемость матчей 6-го тура Лиги чемпионов (9-10 декабря)
- 81 365: Боруссия Д – Буде-Глимт
- 76 977: Реал – Манчестер Сити
- 75 000: Бавария – Спортинг
- 73 892: Интер – Ливерпуль
- 54 353: Бенфика – Наполи
- 51 772: Атлетик – ПСЖ
- 47 281: Тоттенхэм Хотспур – Славия
- 40 336: Ювентус – Пафос
- 38 439: Барселона – Айнтрахт
- 34 800: ПСВ – Атлетико
- 31 090: Карабах – Аякс
- 30 210: Байер – Ньюкасл Юнайтед
- 26 464: Брюгге – Арсенал
- 20 685: Аталанта – Челси
- 19 463: Кайрат – Олимпиакос
- 17 023: Вильярреал – Копенгаген
- 16 214: Юнион Сен-Жилуаз – Марсель
- 9 887: Монако – Галатасарай
