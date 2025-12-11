Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия третий раз в сезоне повторила рекорд посещаемости матчей ЛЧ
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 14:19 |
129
0

Боруссия третий раз в сезоне повторила рекорд посещаемости матчей ЛЧ

Аншлаг был зафиксирован и в матче 6-го тура против норвежского Буде-Глимт

11 декабря 2025, 14:19 |
129
0
Боруссия третий раз в сезоне повторила рекорд посещаемости матчей ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Дортмундская Боруссия в третий раз в сезоне повторила рекорд посещаемости Лиги чемпионов сезона 2025/26.

На матче 6-го тура против норвежского Буде-Глимт на трибунах стадиона в Дортмунде присутствовало 81 365 зрителей.

Матчи Лиги чемпионов сезона 2025/26 с наибольшей посещаемостью

  • 81 365: Боруссия Д – Атлетик
  • 81 365: Боруссия Д – Вильярреал
  • 81 365: Боруссия Д – Буде-Глимт

Посещаемость матчей 6-го тура Лиги чемпионов (9-10 декабря)

  • 81 365: Боруссия Д – Буде-Глимт
  • 76 977: Реал – Манчестер Сити
  • 75 000: Бавария – Спортинг
  • 73 892: Интер – Ливерпуль
  • 54 353: Бенфика – Наполи
  • 51 772: Атлетик – ПСЖ
  • 47 281: Тоттенхэм Хотспур – Славия
  • 40 336: Ювентус – Пафос
  • 38 439: Барселона – Айнтрахт
  • 34 800: ПСВ – Атлетико
  • 31 090: Карабах – Аякс
  • 30 210: Байер – Ньюкасл Юнайтед
  • 26 464: Брюгге – Арсенал
  • 20 685: Аталанта – Челси
  • 19 463: Кайрат – Олимпиакос
  • 17 023: Вильярреал – Копенгаген
  • 16 214: Юнион Сен-Жилуаз – Марсель
  • 9 887: Монако – Галатасарай
По теме:
Арсенал победил в стартовых 6 матчах ЛЧ. У кого было подобное достижение?
ПСЖ лидирует в Лиге чемпионов по количеству ударов по воротам
Энтони Гордон повторил достижение Алана Ширера за Ньюкасл Юнайтед в ЛЧ
Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Буде-Глимт статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 11 декабря 2025, 09:13 6
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Фиорентина – Динамо

Бывший тренер киевского клуба поделился ожиданиями от поединка пятого тура Лиги конференций

Порту – Мальме. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 11 декабря 2025, 13:22 0
Порту – Мальме. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Порту – Мальме. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 11 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Футбол | 11.12.2025, 08:17
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Бокс | 11.12.2025, 00:02
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Бокс | 11.12.2025, 08:55
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 48
Футбол
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
10.12.2025, 03:12
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
10.12.2025, 11:51
Футбол
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
09.12.2025, 21:46 13
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
11.12.2025, 06:23 4
Футбол
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
10.12.2025, 09:26 1
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем