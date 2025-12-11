Боруссия третий раз в сезоне повторила рекорд посещаемости матчей ЛЧ

Дортмундская Боруссия в третий раз в сезоне повторила рекорд посещаемости Лиги чемпионов сезона 2025/26.

На матче 6-го тура против норвежского Буде-Глимт на трибунах стадиона в Дортмунде присутствовало 81 365 зрителей.

Матчи Лиги чемпионов сезона 2025/26 с наибольшей посещаемостью

81 365: Боруссия Д – Атлетик

81 365: Боруссия Д – Вильярреал

81 365: Боруссия Д – Буде-Глимт

Посещаемость матчей 6-го тура Лиги чемпионов (9-10 декабря)

81 365: Боруссия Д – Буде-Глимт

76 977: Реал – Манчестер Сити

75 000: Бавария – Спортинг

73 892: Интер – Ливерпуль

54 353: Бенфика – Наполи

51 772: Атлетик – ПСЖ

47 281: Тоттенхэм Хотспур – Славия

40 336: Ювентус – Пафос

38 439: Барселона – Айнтрахт

34 800: ПСВ – Атлетико

31 090: Карабах – Аякс

30 210: Байер – Ньюкасл Юнайтед

26 464: Брюгге – Арсенал

20 685: Аталанта – Челси

19 463: Кайрат – Олимпиакос

17 023: Вильярреал – Копенгаген

16 214: Юнион Сен-Жилуаз – Марсель

9 887: Монако – Галатасарай