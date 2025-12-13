После возвращения в Киев Костюк получит в Динамо несколько усилений

После возвращения в Киев из Флоренции и.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк получит в основу команды ряд подкреплений из юношеского коллектива, сообщает Павел Чередниченко – и.о. наставника киевлян.

«По приезду в Киев [из Шотландии] часть игроков вернется в первую команду под руководством Игоря Владимировича Костюка, а у других игроков будет отпуск и запланированная тренировочная программа для индивидуальной подготовки к сборам.

Ребята получат индивидуальные программы и информацию о дате первого медосмотра в следующем году», – отметил Чередниченко.