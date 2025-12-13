Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
После возвращения в Киев Костюк получит в Динамо несколько усилений

К первой команде присоединится ряд игроков юношеской команды

После возвращения в Киев Костюк получит в Динамо несколько усилений
ФК Динамо. Игорь Костюк

После возвращения в Киев из Флоренции и.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк получит в основу команды ряд подкреплений из юношеского коллектива, сообщает Павел Чередниченко – и.о. наставника киевлян.

«По приезду в Киев [из Шотландии] часть игроков вернется в первую команду под руководством Игоря Владимировича Костюка, а у других игроков будет отпуск и запланированная тренировочная программа для индивидуальной подготовки к сборам.

Ребята получат индивидуальные программы и информацию о дате первого медосмотра в следующем году», – отметил Чередниченко.

Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев U-19 Игорь Чередниченко
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
