После возвращения в Киев Костюк получит в Динамо несколько усилений
К первой команде присоединится ряд игроков юношеской команды
После возвращения в Киев из Флоренции и.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк получит в основу команды ряд подкреплений из юношеского коллектива, сообщает Павел Чередниченко – и.о. наставника киевлян.
«По приезду в Киев [из Шотландии] часть игроков вернется в первую команду под руководством Игоря Владимировича Костюка, а у других игроков будет отпуск и запланированная тренировочная программа для индивидуальной подготовки к сборам.
Ребята получат индивидуальные программы и информацию о дате первого медосмотра в следующем году», – отметил Чередниченко.
