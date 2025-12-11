Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Команды АПЛ продолжают разрывать представителей Ла Лиги в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 12:47 | Обновлено 11 декабря 2025, 12:54
Команды АПЛ продолжают разрывать представителей Ла Лиги в Лиге чемпионов

С момента четвертьфиналов прошлого сезона статистика противостояний вопиющая для испанцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Команды АПЛ победили в 11 из 12 матчей против команд Ла Лиги в Лиге чемпионов, начиная с четвертьфиналов в прошлом сезоне.

Продолжилась тенденция в матче 6 тура этапа лиги сезона 2025/26, в котором Манчестер Сити на выезде победил Реал со счетом 2:1.

За последние 12 матчей команд АПЛ и Ла Лиги в ЛЧ только Барселона отметилась победой над Ньюкаслом, остальные 11 закончились в пользу представителей Англии.

Общая разница между забитыми и пропущенными мячами в этих поединках составляет 26-6 в пользу английских команд.

Матчи между английскими и испанскими командами в Лиге чемпионов, начиная с четвертьфиналов прошлого сезона

  • Арсенал – Реал – 3:0
  • Реал – Арсенал – 1:2
  • Атлетик – Арсенал – 0:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Вильярреал – 1:0
  • Ливерпуль – Атлетико – 3:2
  • Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:2
  • Арсенал – Атлетико – 4:0
  • Вильярреал – Манчестер Сити – 0:2
  • Ливерпуль – Реал – 1:0
  • Ньюкасл Юнайтед – Атлетик – 2:0
  • Челси – Барселона – 3:0
  • Реал – Манчестер Сити – 1:2
Гвардиола в 14-й раз победил Реал. Кто из тренеров выигрывал больше?
Родриго вышел на 5 место в списке бразильских бомбардиров ЛЧ
Микель АРТЕТА: «Вы можете увидеть, как мы все его любим»
Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Реал Мадрид статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
