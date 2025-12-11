Команды АПЛ продолжают разрывать представителей Ла Лиги в Лиге чемпионов

Команды АПЛ победили в 11 из 12 матчей против команд Ла Лиги в Лиге чемпионов, начиная с четвертьфиналов в прошлом сезоне.

Продолжилась тенденция в матче 6 тура этапа лиги сезона 2025/26, в котором Манчестер Сити на выезде победил Реал со счетом 2:1.

За последние 12 матчей команд АПЛ и Ла Лиги в ЛЧ только Барселона отметилась победой над Ньюкаслом, остальные 11 закончились в пользу представителей Англии.

Общая разница между забитыми и пропущенными мячами в этих поединках составляет 26-6 в пользу английских команд.

Матчи между английскими и испанскими командами в Лиге чемпионов, начиная с четвертьфиналов прошлого сезона

Арсенал – Реал – 3:0

Реал – Арсенал – 1:2

Атлетик – Арсенал – 0:2

Тоттенхэм Хотспур – Вильярреал – 1:0

Ливерпуль – Атлетико – 3:2

Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:2

Арсенал – Атлетико – 4:0

Вильярреал – Манчестер Сити – 0:2

Ливерпуль – Реал – 1:0

Ньюкасл Юнайтед – Атлетик – 2:0

Челси – Барселона – 3:0

Реал – Манчестер Сити – 1:2