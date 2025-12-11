Команды АПЛ продолжают разрывать представителей Ла Лиги в Лиге чемпионов
С момента четвертьфиналов прошлого сезона статистика противостояний вопиющая для испанцев
Команды АПЛ победили в 11 из 12 матчей против команд Ла Лиги в Лиге чемпионов, начиная с четвертьфиналов в прошлом сезоне.
Продолжилась тенденция в матче 6 тура этапа лиги сезона 2025/26, в котором Манчестер Сити на выезде победил Реал со счетом 2:1.
За последние 12 матчей команд АПЛ и Ла Лиги в ЛЧ только Барселона отметилась победой над Ньюкаслом, остальные 11 закончились в пользу представителей Англии.
Общая разница между забитыми и пропущенными мячами в этих поединках составляет 26-6 в пользу английских команд.
Матчи между английскими и испанскими командами в Лиге чемпионов, начиная с четвертьфиналов прошлого сезона
- Арсенал – Реал – 3:0
- Реал – Арсенал – 1:2
- Атлетик – Арсенал – 0:2
- Тоттенхэм Хотспур – Вильярреал – 1:0
- Ливерпуль – Атлетико – 3:2
- Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:2
- Арсенал – Атлетико – 4:0
- Вильярреал – Манчестер Сити – 0:2
- Ливерпуль – Реал – 1:0
- Ньюкасл Юнайтед – Атлетик – 2:0
- Челси – Барселона – 3:0
- Реал – Манчестер Сити – 1:2
