Победа Арсенала над Брюгге продолжила ряд интересных серий «канониров»
Лондонцы уверенно идут в Лиге чемпионов
Лондонский Арсенал является единственной командой, победившей во всех 6 стартовых матчах сезона Лиги чемпионов 2025/26.
Очередной жертвой «канониров» стал бельгийский Брюгге.
Победная серия Арсенала в Лиге чемпионов 2025/26 (6)
- Брюгге – Арсенал – 0:3
- Арсенал – Бавария – 3:1
- Славия – Арсенал – 0:3
- Арсенал – Атлетико – 4:0
- Арсенал – Олимпиакос – 2:0
- Атлетик – Арсенал – 0:2
«Канониры» стали лишь 3 английской командой, которая начала сезон Лиги чемпионов из 6 побед подряд. Первыми двумя были Ливерпуль (2021/22 и 2024/25) и Манчестер Сити (2023/24).
Правда, если учесть и Кубок европейских чемпионов, то подобным достижением отмечались также Манчестер Юнайтед (1965/66) и Лидс Юнайтед (1969/70).
Победная серия Арсенала на групповых этапах Лиги чемпионов насчитывает уже 10 матчей
- Брюгге – Арсенал – 0:3
- Арсенал – Бавария – 3:1
- Славия – Арсенал – 0:3
- Арсенал – Атлетико – 4:0
- Арсенал – Олимпиакос – 2:0
- Атлетик – Арсенал – 0:2
- Жирона – Арсенал – 1:2
- Арсенал – Динамо Загреб – 3:0
- Арсенал – Монако – 3:0
- Спортинг – Арсенал – 1:5
Более длинными победными сериями в истории ЛЧ могут похвастаться только Бавария (17) и Ливерпуль (12).
