Лига чемпионов
11 декабря 2025, 11:06 |
Победа Арсенала над Брюгге продолжила ряд интересных серий «канониров»

Лондонцы уверенно идут в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал является единственной командой, победившей во всех 6 стартовых матчах сезона Лиги чемпионов 2025/26.

Очередной жертвой «канониров» стал бельгийский Брюгге.

Победная серия Арсенала в Лиге чемпионов 2025/26 (6)

  • Брюгге – Арсенал – 0:3
  • Арсенал – Бавария – 3:1
  • Славия – Арсенал – 0:3
  • Арсенал – Атлетико – 4:0
  • Арсенал – Олимпиакос – 2:0
  • Атлетик – Арсенал – 0:2

«Канониры» стали лишь 3 английской командой, которая начала сезон Лиги чемпионов из 6 побед подряд. Первыми двумя были Ливерпуль (2021/22 и 2024/25) и Манчестер Сити (2023/24).

Правда, если учесть и Кубок европейских чемпионов, то подобным достижением отмечались также Манчестер Юнайтед (1965/66) и Лидс Юнайтед (1969/70).

Победная серия Арсенала на групповых этапах Лиги чемпионов насчитывает уже 10 матчей

  • Брюгге – Арсенал – 0:3
  • Арсенал – Бавария – 3:1
  • Славия – Арсенал – 0:3
  • Арсенал – Атлетико – 4:0
  • Арсенал – Олимпиакос – 2:0
  • Атлетик – Арсенал – 0:2
  • Жирона – Арсенал – 1:2
  • Арсенал – Динамо Загреб – 3:0
  • Арсенал – Монако – 3:0
  • Спортинг – Арсенал – 1:5

Более длинными победными сериями в истории ЛЧ могут похвастаться только Бавария (17) и Ливерпуль (12).

Артета набрал больше очков в ЛЧ среди всех тренеров с момента своего дебюта
Лишь 17 команд забили в ЛЧ больше Холанда со времени его первого гола
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Хаби Алонсо после матча Реал – Ман Сити – 1:2
Брюгге Арсенал Лондон статистика Лига чемпионов Бавария Славия Прага Атлетико Мадрид Олимпиакос Пирей Атлетик Бильбао
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
