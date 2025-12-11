Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВАЛЬВЕРДЕ: «Я доволен – это был очень тяжелый матч против чемпиона»
Лига чемпионов
ВАЛЬВЕРДЕ: «Я доволен – это был очень тяжелый матч против чемпиона»

Тренер «Атлетика» прокомментировал ничью с ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде оценил домашнюю ничью в матче шестого тура Лиги чемпионов против ПСЖ – 0:0

– Это было очень тяжело добытое очко, безусловно. Перед нами был чемпион Европы, мы пытались прессинговать высоко, а когда они выходили из-под прессинга, были опасны. Было десять плохих минут в начале второго тайма, остальное время мы играли достаточно хорошо. Мы еще в борьбе, посмотрим.

– Барколя и Кварацхелия поменялись флангами.

– Это не принципиально, один на один, другой на другой, потом выпустили Дуе… не знаешь, куда притулиться. У них много потенциала, но мы все равно пытались прессинговать сверху, чтобы усложнить им выход с мячом. Было трудно. Ребята достаточно устали.

– Какой сейв Унаи Симона наиболее важный?

– Тот, что перед перерывом. Все сейвы важны, особенно в команде такого уровня, когда одно действие может решить результат. Но главное, что мы ушли на перерыв с хорошим ощущением 0:0 – это было фундаментально.

– Игра за плей-офф в двух следующих матчах?

– В январе нам придется рисковать: первый матч против «Аталанты», и мы должны выигрывать.

– Общая оценка?

– Доволен – это был очень сложный матч против чемпиона, и нам пришлось работать от первой до последней минуты. В таких матчах, чтобы добиться результата, голкипер должен быть в форме, и Унаи Симон вытащил нас сейвом в конце первого тайма и в некоторых моментах второго.

– Ощущение победы?

– Ощущение – ничья. В матче такого уровня против такого соперника мы знаем, что это сохраняет нас в турнире. Неделя началась не лучшим образом, но в последних двух матчах мы конкурировали. Мы спасли очко, что психологически важно.

– Юри на позиции центрального защитника?

– У меня не было сомнений, я уже ставил его на эту позицию в товарищеских матчах, и он хорошо справляется. Он хорошо контролирует позицию, потому что играя фулбеком, заходит внутрь и активно борется. Я всегда говорил, что эта позиция ему подходит.

– Переломный момент?

– Конечно, продолжать позитивную линию после прошлого матча и пытаться войти в позитивную волну результатов. Теперь возвращаемся в чемпионат, нужно хорошо восстановиться после сегодняшней тяжелой игры и продолжать. Ситуацию нужно использовать в пользу команды – неделя была сложной, но закончили её хорошо.

– Вклад Сансета?

– Нам нужно, чтобы он стабилизировал игру и имел постоянство и доступность. Из-за травм и удаления он не может войти в ритм. Игра от матча к матчу дает стабильность. Нико уже лучше, и мы ожидаем того же от Сансета.

– Проход в следующий раунд?

– Если бы мы выиграли три матча для квалификации, было бы значительно лучше. Наш вратарь очень помог нам добыть это очко. Мы сохраняем надежды, и это заставляет нас выигрывать два следующих матча – и мы попробуем это сделать.

– Рост Адама Бойро?

– Мы очень довольны им. В прошлом году он играл важные матчи и должен привыкнуть играть на таких уровнях. Обычно там играет Юри, но он опытный игрок, а Адам получает возможность играть матчи, и он очень растет.

Атлетик Бильбао ПСЖ Лига чемпионов Эрнесто Вальверде пресс-конференция
Иван Чирко Источник: Marca
