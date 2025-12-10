Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11.12.2025 22:00 - : -
10 декабря 2025, 17:29 | Обновлено 10 декабря 2025, 18:34
Матч начнется 11 грудня в 22:00 по Киеву

ФК Сельта

В четверг, 11 декабря, состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги Европы между «Сельтой» и «Болоньей». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Сельта

В целом испанский коллектив проводит сезон довольно неплохо. За 15 туров Ла Лиги клубу удалось набрать 19 очков, позволяющих ему занимать 10-ю строчку турнирной таблицы. Однако от топ-6 коллектив отстает немного – всего на 5 зачетных пунктов. В Кубке Испании «Сельта» уже прошла в 1/16 финала, где встретится с «Альбасете».

За 5 игр Лиги Европы испанцам удалось добыть в борьбе 9 зачетных пунктов. Благодаря таким результатам клуб занимает 10-ю строчку общей таблицы соревнований, отставая от необходимого топ-8 на 1 балл.

Болонья

Совершенно приличные результаты демонстрируют и итальянцы. После 14 туров Серии А на их счету есть 25 очков, позволяющих находиться на 5-й позиции турнирной таблицы. От «Милана», занимающего 1-ю строчку, клуб отстает на 6 очков. В Кубке Италии «Болонья» дошла до четвертьфинала, где сыграет с римским «Лацио».

В 5 поединках Лиги Европы итальянцам удалось завоевать 8 очков – это позволяет им занимать 18 место общей таблицы турнира. От топ-8 клуб отстает на 2 балла.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Сельта» одержала всего 1 победу в последних 5-х играх. На счету команды также 2 ничьи и 2 поражения.
  • В свою очередь «Болонья» не проигрывает на выезде уже 7 матчей подряд.
  • Ни в одном из последних 4-х поединков «Болонья» не сохранила ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Сельта
11 декабря 2025 -
22:00
Болонья
Тотал больше 2 1.5
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
