В четверг, 11 декабря, состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги Европы между «Сельтой» и «Болоньей». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Сельта

В целом испанский коллектив проводит сезон довольно неплохо. За 15 туров Ла Лиги клубу удалось набрать 19 очков, позволяющих ему занимать 10-ю строчку турнирной таблицы. Однако от топ-6 коллектив отстает немного – всего на 5 зачетных пунктов. В Кубке Испании «Сельта» уже прошла в 1/16 финала, где встретится с «Альбасете».

За 5 игр Лиги Европы испанцам удалось добыть в борьбе 9 зачетных пунктов. Благодаря таким результатам клуб занимает 10-ю строчку общей таблицы соревнований, отставая от необходимого топ-8 на 1 балл.

Болонья

Совершенно приличные результаты демонстрируют и итальянцы. После 14 туров Серии А на их счету есть 25 очков, позволяющих находиться на 5-й позиции турнирной таблицы. От «Милана», занимающего 1-ю строчку, клуб отстает на 6 очков. В Кубке Италии «Болонья» дошла до четвертьфинала, где сыграет с римским «Лацио».

В 5 поединках Лиги Европы итальянцам удалось завоевать 8 очков – это позволяет им занимать 18 место общей таблицы турнира. От топ-8 клуб отстает на 2 балла.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Сельта» одержала всего 1 победу в последних 5-х играх. На счету команды также 2 ничьи и 2 поражения.

В свою очередь «Болонья» не проигрывает на выезде уже 7 матчей подряд.

Ни в одном из последних 4-х поединков «Болонья» не сохранила ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.