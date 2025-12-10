ГВАРДИОЛА: «Он должен пописать сам. Вам нравится такой заголовок, правда?»
Тренер – о Хаби Алонсо
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на вопрос о поддержке тренера «Реала» Хаби Алонсо.
«Он должен пописать сам. Я не буду делать это за него. Вам нравится такой заголовок, правда?» – заявил Гвардиола.
В последнее время появилось много слухов об отставке Хаби Алонсо из-за неудовлетворительных результатов – команда выиграла только один матч из последних пяти в Ла Лиге.
Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как трудно его командам было играть против английского вингера Тео Волкотта.
