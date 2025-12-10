Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ГВАРДИОЛА: «Он должен пописать сам. Вам нравится такой заголовок, правда?»
Испания
10 декабря 2025, 23:02
Тренер – о Хаби Алонсо

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на вопрос о поддержке тренера «Реала» Хаби Алонсо.

«Он должен пописать сам. Я не буду делать это за него. Вам нравится такой заголовок, правда?» – заявил Гвардиола.

В последнее время появилось много слухов об отставке Хаби Алонсо из-за неудовлетворительных результатов – команда выиграла только один матч из последних пяти в Ла Лиге.

Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как трудно его командам было играть против английского вингера Тео Волкотта.

Это произошло впервые. Забарный вышел на поле вместе с россиянином
ВИДЕО. Как Холанд расстроил Куртуа в матче Лиги чемпионов
ВИДЕО. Первый гол за 33 матча, ошибка Тибо. Реал и Сити обменялись мячами
Хаби Алонсо Пеп Гвардиола Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Дмитрий Олийченко Источник: Goal.com
