Полузащитник Эпицентра: «Хотим дать бой Шахтеру»
Евгений Запорожец – о последних матчах команды
Программа 15-го тура УПЛ завершалась противостоянием «Полтава» – «Эпицентр», в котором гости разгромно победили – 3:0.
Один из лидеров подолян Евгений Запорожец в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, была ли легкой победа над полтавчанами.
– Я всегда стараюсь реально оценивать ход событий в матче, действия своей команды, и поэтому крупный счет не должен вводить в заблуждение. «Полтава» всегда отличалась несговорчивостью в Первой лиге, она старается оказывать упорное сопротивление, и когда поднялась в классе, в этом могли убедиться в предыдущем туре те же киевские динамовцы, которые в Киеве сенсационно проиграли «горожанам». Поэтому с ними нужно было быть настороже.
– И все же, когда убедились, что в Кропивницком возьмете верх в поединке, где на кону было шесть очков?
– Когда счет стал – 2:0, а вскоре нападающий номинальных хозяев Марусич промахнулся с близкой дистанции. После этого ощущалось, что полтавчане уже не верят в спасение. Хотя, повторяю, если бы они реализовали все свои голевые моменты в первом тайме, еще не известно, чем бы все закончилось. А у нас, в отличие от «горожан», с прицелом все было в порядке.
– И важно, что вновь подоляне сохранили свои ворота в неприкосновенности.
– Да, при счете 1:0 наш вратарь Олег Билик дважды выручал, а в целом мы не пропускаем уже в третьем поединке подряд.
– Чем это можно объяснить?
– В стартовых матчах нам в обороне не хватало сыгранности, что и приводило к неприятным ошибкам. Нашему наставнику Сергею Нагорняку нужно было немного времени, чтобы определить действительно надежную пару центральных защитников.
Что еще помогло не пропустить в трех матчах подряд, так это скрупулезное изучение соперника. Мы прекрасно осознавали, что в открытой игре с теми же «Полесьем», «Металлистом 1925» нам ничего не светит. Поэтому и старались агрессивно встречать оппонентов в среднем блоке и при первой возможности выходили в контратаки. Но в отличие от поединка с «Полтавой», в упомянутых матчах у нас возникали проблемы с завершающими ударами. Хотя в Кропивницком противостояние уже велось на встречных курсах и обе команды были нацелены на победу.
– В заключительном поединке года с «Шахтером» «Эпицентру» не сможет помочь защитник из Испании Кош. Это потеря?
– Конечно, ведь в последнее время надежная защита стала нашим «козырем». Но ничего страшного, еще есть несколько дней для подготовки к битве с лидером, а тренерский штаб определится с той тактической схемой, которая станет нам в пригоде во Львове.
– Большинство экспертов считают «горняков» фаворитами в этом противостоянии. Согласны?
– Знаете, не стоит нас преждевременно списывать. Считаю, что в текущем сезоне уровень участников УПЛ заметно выровнялся, и у каждой команды есть шанс «выстрелить». К тому же играем во «фартовом» для «Эпицентра» Львове, где уже наносили поражения «Руху» и «Карпатам», хотя, вспоминается, тогда никто не ожидал от нас взлета. Поэтому очень хочется дать бой «Шахтеру», ведь именно в таком матче убеждаешься, чего ты стоишь на самом деле.
Ранее главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк поделился эмоциями после победы своей команды над СК «Полтава».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадрид против Гвардиолы, Ливер для Интера, сложно для Динамо и легко для Шахтера
Поединок состоится 9 декабря и начнется в 22:00 по Киеву