Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 декабря 2025, 19:14 | Обновлено 09 декабря 2025, 19:16
0

Полузащитник Эпицентра: «Хотим дать бой Шахтеру»

Евгений Запорожец – о последних матчах команды

ФК Эпицентр. Евгений Запорожец

Программа 15-го тура УПЛ завершалась противостоянием «Полтава» – «Эпицентр», в котором гости разгромно победили – 3:0.

Один из лидеров подолян Евгений Запорожец в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, была ли легкой победа над полтавчанами.

– Я всегда стараюсь реально оценивать ход событий в матче, действия своей команды, и поэтому крупный счет не должен вводить в заблуждение. «Полтава» всегда отличалась несговорчивостью в Первой лиге, она старается оказывать упорное сопротивление, и когда поднялась в классе, в этом могли убедиться в предыдущем туре те же киевские динамовцы, которые в Киеве сенсационно проиграли «горожанам». Поэтому с ними нужно было быть настороже.

– И все же, когда убедились, что в Кропивницком возьмете верх в поединке, где на кону было шесть очков?

– Когда счет стал – 2:0, а вскоре нападающий номинальных хозяев Марусич промахнулся с близкой дистанции. После этого ощущалось, что полтавчане уже не верят в спасение. Хотя, повторяю, если бы они реализовали все свои голевые моменты в первом тайме, еще не известно, чем бы все закончилось. А у нас, в отличие от «горожан», с прицелом все было в порядке.

– И важно, что вновь подоляне сохранили свои ворота в неприкосновенности.

– Да, при счете 1:0 наш вратарь Олег Билик дважды выручал, а в целом мы не пропускаем уже в третьем поединке подряд.

– Чем это можно объяснить?

– В стартовых матчах нам в обороне не хватало сыгранности, что и приводило к неприятным ошибкам. Нашему наставнику Сергею Нагорняку нужно было немного времени, чтобы определить действительно надежную пару центральных защитников.

Что еще помогло не пропустить в трех матчах подряд, так это скрупулезное изучение соперника. Мы прекрасно осознавали, что в открытой игре с теми же «Полесьем», «Металлистом 1925» нам ничего не светит. Поэтому и старались агрессивно встречать оппонентов в среднем блоке и при первой возможности выходили в контратаки. Но в отличие от поединка с «Полтавой», в упомянутых матчах у нас возникали проблемы с завершающими ударами. Хотя в Кропивницком противостояние уже велось на встречных курсах и обе команды были нацелены на победу.

– В заключительном поединке года с «Шахтером» «Эпицентру» не сможет помочь защитник из Испании Кош. Это потеря?

– Конечно, ведь в последнее время надежная защита стала нашим «козырем». Но ничего страшного, еще есть несколько дней для подготовки к битве с лидером, а тренерский штаб определится с той тактической схемой, которая станет нам в пригоде во Львове.

– Большинство экспертов считают «горняков» фаворитами в этом противостоянии. Согласны?

– Знаете, не стоит нас преждевременно списывать. Считаю, что в текущем сезоне уровень участников УПЛ заметно выровнялся, и у каждой команды есть шанс «выстрелить». К тому же играем во «фартовом» для «Эпицентра» Львове, где уже наносили поражения «Руху» и «Карпатам», хотя, вспоминается, тогда никто не ожидал от нас взлета. Поэтому очень хочется дать бой «Шахтеру», ведь именно в таком матче убеждаешься, чего ты стоишь на самом деле.

Ранее главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк поделился эмоциями после победы своей команды над СК «Полтава».

