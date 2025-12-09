ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила своей красотой
Элеонора Инкардона хороша собой
Журналистка DAZN Элеонора Инкардона вновь стала звездой вечера.
После матча «Наполи» – «Ювентус» она поделилась серией снимков со стадиона имени Диего Марадоны.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Инкардона появилась в стильном комплекте карамельного оттенка: длинный плащ с декоративными элементами, укороченный топ и высокие сапоги создали эффектный образ, который подчеркнул ее фигуру.
Пост Инкардоны собрал более 20 тысяч лайков, а итальянские медиа назвали ее одной из самых заметных персон мира футбола.
