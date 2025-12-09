Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила своей красотой
09 декабря 2025, 18:22 | Обновлено 09 декабря 2025, 18:39
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила своей красотой

Элеонора Инкардона хороша собой

ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила своей красотой
Instagram. Элеонора Инкардона

Журналистка DAZN Элеонора Инкардона вновь стала звездой вечера.

После матча «Наполи» – «Ювентус» она поделилась серией снимков со стадиона имени Диего Марадоны.

Инкардона появилась в стильном комплекте карамельного оттенка: длинный плащ с декоративными элементами, укороченный топ и высокие сапоги создали эффектный образ, который подчеркнул ее фигуру.

Пост Инкардоны собрал более 20 тысяч лайков, а итальянские медиа назвали ее одной из самых заметных персон мира футбола.

Элеонора Инкардона
Максим Лапченко Источник: Instagram
