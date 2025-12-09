Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 декабря
09 декабря 2025, 18:15 |
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Аталанта – Челси

Ggbet 3.46 – 3.61 – 2.23

22:00 Барселона – Айнтрахт Ф

Ggbet 1.19 – 9.10 – 15.00

22:00 Интер – Ливерпуль

Ggbet 2.09 – 3.79 – 3.68

22:00 ПСВ – Атлетико

Ggbet 3.02 – 3.88 – 2.35

22:00 Тоттенхэм – Славия Прага

Ggbet 1.52 – 4.88 – 6.65

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
