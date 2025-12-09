СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 декабря

Во вторник, 9 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Аталанта – Челси

3.46 – 3.61 – 2.23

22:00 Барселона – Айнтрахт Ф

1.19 – 9.10 – 15.00

22:00 Интер – Ливерпуль

2.09 – 3.79 – 3.68

22:00 ПСВ – Атлетико

3.02 – 3.88 – 2.35

22:00 Тоттенхэм – Славия Прага

1.52 – 4.88 – 6.65

