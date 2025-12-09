СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 декабря
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 9 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Аталанта – Челси
22:00 Барселона – Айнтрахт Ф
22:00 Интер – Ливерпуль
22:00 ПСВ – Атлетико
22:00 Тоттенхэм – Славия Прага
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Не стало Валентина Луценко...
В команде считают, что отношения между игроками – профессиональные