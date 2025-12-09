Эксперт: «ЛНЗ – это футбол, который зациклен только на результате»

Бывший тренер ряда клубов УПЛ Олег Дулуб прокомментировал лидерство ЛНЗ в чемпионате Украины:

«Абсолютно закономерное первое место. ЛНЗ обыграл всех конкурентов из верхней части таблицы. Однако все эти победы были одержаны после участия их соперников в еврокубках. То есть ЛНЗ играет на ошибках оппонента.

А кому были проиграны матчи? Вересу (0:2), Александрии (1:4), Карпатам (0:1). То есть там, где нужно ломать оборонительные построения соперника, возникают проблемы.

Что касается игры, то интенсивности я там не вижу. Единоборства... Ну, может, в оборонительной фазе. Это футбол, который позволяет при имеющихся исполнителях давать максимальный результат. Если коротко: стиль ЛНЗ – это футбол, который зациклен только на результате».