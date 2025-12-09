Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мендилибар оставил Яремчука в резерве на матч Лиги чемпионов против Кайрата
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 17:05 |
54
0

Мендилибар оставил Яремчука в резерве на матч Лиги чемпионов против Кайрата

Олимпиакос начнет встречу 6-го тура еврокубка в Астане 9 декабря в 17:30 по Киеву

09 декабря 2025, 17:05 |
54
0
Мендилибар оставил Яремчука в резерве на матч Лиги чемпионов против Кайрата
ФК Олимпиакос

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук остался в резерве команды на матч шестого тура Лиги чемпионов 2025/26 против команды Кайрат Алматы.

В нападении у подопечных Хосе Луиса Мендилибара выйдет один центральный нападающий – Аюб Эль-Кааби.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе казахстанского коллектива отсутствует главная звезда – Дастан Сатпаев. 17-летний нападающий, который следующим летом отправится в Челси, пропускает игру из-за перебора желтых карточек.

Поединок между Кайратом и Олимпиакос состоится 9 декабря на стадионе в Астане и начнется в 17:30 по Киеву. Встречу перенесли из Алматы в Астану из-за плохого качества поля.

Команды сыграют под закрытой крышей – в столице Казахстана сейчас -22°C.

Стартовые составы на матч Кайрат – Олимпиакос

По теме:
Два ключевых игровых дня. 6-й тур Лиги чемпионов: расписание и таблица
Барселона – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФОТО. Почему спонсорская сделка Барселоны с Uber спровоцировала протесты
Хосе Луис Мендилибар Аюб Эль-Кааби Роман Яремчук стартовые составы Олимпиакос Пирей Кайрат Алматы Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси назвал свой лучший сезон в карьере: «Мне было плевать на голы»
Футбол | 09 декабря 2025, 16:21 0
Месси назвал свой лучший сезон в карьере: «Мне было плевать на голы»
Месси назвал свой лучший сезон в карьере: «Мне было плевать на голы»

Выделил 2012 год

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Хоккей | 09 декабря 2025, 00:10 15
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме

На этот раз команда проиграла Норвегии

Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Футбол | 09.12.2025, 12:31
Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Футбол | 09.12.2025, 07:11
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Футбол | 09.12.2025, 07:54
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 16
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 12
Авто/мото
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
07.12.2025, 21:49
Другие виды
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
09.12.2025, 08:51
Бокс
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
07.12.2025, 16:58 66
Футбол
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
08.12.2025, 07:22 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем