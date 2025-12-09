Мендилибар оставил Яремчука в резерве на матч Лиги чемпионов против Кайрата

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук остался в резерве команды на матч шестого тура Лиги чемпионов 2025/26 против команды Кайрат Алматы.

В нападении у подопечных Хосе Луиса Мендилибара выйдет один центральный нападающий – Аюб Эль-Кааби.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе казахстанского коллектива отсутствует главная звезда – Дастан Сатпаев. 17-летний нападающий, который следующим летом отправится в Челси, пропускает игру из-за перебора желтых карточек.

Поединок между Кайратом и Олимпиакос состоится 9 декабря на стадионе в Астане и начнется в 17:30 по Киеву. Встречу перенесли из Алматы в Астану из-за плохого качества поля.

Команды сыграют под закрытой крышей – в столице Казахстана сейчас -22°C.

Стартовые составы на матч Кайрат – Олимпиакос