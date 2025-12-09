Олег ДУЛУБ: «От этого клуба УПЛ у меня нет никаких ожиданий»

Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб заявил, что он не верит в чемпионство «фиолетовых». Специалист не видит командной игры у подопечных Виталия Пономарева.

«От ЛНЗ у меня нет никаких ожиданий. Повторюсь, у меня до сих пор не сложилась картина по их командной игре, сколько матчей я бы не увидел. По результату – есть, да. Это огромный плюс, который наверняка перекрывает все минусы.

«ЛНЗ по качеству игры плюс-минус превосходит Кривбасс. Своеобразное лицо у Колоса – там есть хорошая тренерская команда. Очень сложно что-то прогнозировать по ЛНЗ, хотя я понимаю, что сейчас там идут вливания и руководители хотят максимального результата», – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 32 зачетных пункта после 15 сыгранных матчей.