Лига чемпионов09 декабря 2025, 06:05 |
67
0
Звезда Челси не сыграет против Аталанты: Мареска все объяснил
Палмер пропустит матч
09 декабря 2025, 06:05 |
67
0
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что полузащитник Коул Палмер не примет участия в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».
«Это часть рабочего процесса на данный момент. Он не может играть два матча за три дня, поэтому мы заранее решили, что он не выйдет против «Аталанты». Это способ уберечь его», – отметил Мареска.
В последней игре АПЛ против «Борнмута» (0:0) Палмер начал матч в стартовом составе «Челси» и провел на поле 58 минут, после чего был заменен.
Читайте также:Челси принял судьбоносное решение по Мудрику
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 декабря 2025, 06:23 16
Полесье не сумело взять очки в гостевом матче против Руха
Футбол | 08 декабря 2025, 22:36 3
Александр объяснил Владе правила игры в CS
Бокс | 08.12.2025, 08:54
Футбол | 08.12.2025, 08:12
Футбол | 09.12.2025, 02:05
Комментарии 0
Популярные новости
07.12.2025, 00:00 5
08.12.2025, 07:22 28
07.12.2025, 16:55 102
07.12.2025, 16:58 66
Другие виды
07.12.2025, 07:22
07.12.2025, 23:59 4