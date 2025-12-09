Звезда Челси не сыграет против Аталанты: Мареска все объяснил

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что полузащитник Коул Палмер не примет участия в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Это часть рабочего процесса на данный момент. Он не может играть два матча за три дня, поэтому мы заранее решили, что он не выйдет против «Аталанты». Это способ уберечь его», – отметил Мареска.

В последней игре АПЛ против «Борнмута» (0:0) Палмер начал матч в стартовом составе «Челси» и провел на поле 58 минут, после чего был заменен.