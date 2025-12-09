Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Звезда Челси не сыграет против Аталанты: Мареска все объяснил
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 06:05
Звезда Челси не сыграет против Аталанты: Мареска все объяснил

Палмер пропустит матч

Звезда Челси не сыграет против Аталанты: Мареска все объяснил
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска и Коул Палмер

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что полузащитник Коул Палмер не примет участия в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Это часть рабочего процесса на данный момент. Он не может играть два матча за три дня, поэтому мы заранее решили, что он не выйдет против «Аталанты». Это способ уберечь его», – отметил Мареска.

В последней игре АПЛ против «Борнмута» (0:0) Палмер начал матч в стартовом составе «Челси» и провел на поле 58 минут, после чего был заменен.

Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
