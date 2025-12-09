Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Интера прокомментировал отсутствие Салаха перед матчем ЛЧ
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 05:52 | Обновлено 09 декабря 2025, 05:53
Тренер Интера прокомментировал отсутствие Салаха перед матчем ЛЧ

Египетский вингер не попал в заявку английского клуба

Тренер Интера прокомментировал отсутствие Салаха перед матчем ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал отсутствие Мохамеда Салаха в предстоящем матче Лиги чемпионов.

Вчера стало известно, что египетский вингер не попал в заявку английского клуба на игру против миланцев в 6-м туре общего этапа ЛЧ. Ранее Салах раскритиковал отношение клуба, заявив, что ему больно, что после всех успехов он оказался вне стартового состава три матча подряд.

Киву спросили, дает ли отсутствие Салаха преимущество «Интеру».

«Мо – игрок мирового уровня, но нас эти вопросы не волнуют. Это не моя проблема.

Я знаю, что у них достаточно исполнителей, способных его заменить, поэтому «Ливерпуль» сохранит свой высокий уровень, как всегда было в истории клуба.

Мы говорим о командах, а не об отдельных футболистах. Нам нужно думать о том, як действует соперник в целом, а не о конкретных игроках. У них много сильных сторон», – сказал Киву на пресс-конференции.

Арне Слот Мохамед Салах Ливерпуль Интер Милан Кристиан Киву Интер - Милан
Михаил Олексиенко Источник: Goal.com
Перець
Що с Салахом,  що без Інтер виграє
