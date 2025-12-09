Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Суд приговорил женщину к четырем годам заключения за шантаж Сон Хын Мина
Major League Soccer
09 декабря 2025, 05:20 | Обновлено 09 декабря 2025, 05:21
Суд приговорил женщину к четырем годам заключения за шантаж Сон Хын Мина

Суровое наказание

Суд приговорил женщину к четырем годам заключения за шантаж Сон Хын Мина
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Суд в Южной Корее приговорил женщину к четырем годам тюремного заключения за шантаж футболиста «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мина.

Женщине предъявили обвинение в вымогательстве 300 миллионов вон (около 204 тысяч долларов) у Сона в 2024 году. Она отправила ему фотографию УЗИ ребенка, который, по ее словам, был от него, и потребовала деньги за молчание.

Позднее она вступила в сговор с мужчиной, чтобы попытаться вымогать у Сона еще больше средств.

В Центральном районном суде Сеула отметили, что женщина солгала Сону, хотя не уточнила, кто именно отец ребенка.

Женщина отвергла обвинения в вымогательстве и покушении на него. Мужчина, признавшийся в содеянном, получил два года тюремного заключения.

Сон Хын Мин Лос-Анджелес (MLS)
Михаил Олексиенко Источник: Associated Press
