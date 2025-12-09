Суд приговорил женщину к четырем годам заключения за шантаж Сон Хын Мина

Суд в Южной Корее приговорил женщину к четырем годам тюремного заключения за шантаж футболиста «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мина.

Женщине предъявили обвинение в вымогательстве 300 миллионов вон (около 204 тысяч долларов) у Сона в 2024 году. Она отправила ему фотографию УЗИ ребенка, который, по ее словам, был от него, и потребовала деньги за молчание.

Позднее она вступила в сговор с мужчиной, чтобы попытаться вымогать у Сона еще больше средств.

В Центральном районном суде Сеула отметили, что женщина солгала Сону, хотя не уточнила, кто именно отец ребенка.

Женщина отвергла обвинения в вымогательстве и покушении на него. Мужчина, признавшийся в содеянном, получил два года тюремного заключения.