  4. Салах является лучшим бомбардиром в матчах Тоттенхэма и Ливерпуля в АПЛ
Англия
20 декабря 2025, 10:17 | Обновлено 20 декабря 2025, 10:19
Салах является лучшим бомбардиром в матчах Тоттенхэма и Ливерпуля в АПЛ

Вспомним футболистов с наибольшим количеством голов в противостоянии этих команд в Премьер-лиге

Салах является лучшим бомбардиром в матчах Тоттенхэма и Ливерпуля в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Мохамед Салах является лучшим бомбардиром противостояния между Тоттенхэмом и Ливерпулем в рамках АПЛ.

В активе египтянина 12 забитых мячей. Ни один другой игрок из текущих составов команд не имеет в своем активе даже 5+ голов.

Вторым после Салаха в рейтинге идет Гарри Кейн (9), третьим – Сон Хын Мин (7).

Напомним, сегодня, 20 декабря состоится матч, в котором Тоттенхэм будет принимать Ливерпуль.

Лучшие бомбардиры противостояния Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль в АПЛ

  • 12 – Мохамсмед Салах (Ливерпуль)
  • 9 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур)
  • 7 – Сон Хын Мин (Тоттенхэм Хотспур)
  • 6 – Робби Фаулер (Ливерпуль)
  • 5 – Стивен Джеррард (Ливерпуль)
  • 5 – Роберто Фирмино (Ливерпуль)
  • 5 – Стив МакМанаман (Ливерпуль)
  • 5 – Робби Кин (Ливерпуль, Тоттенхэм Хотспур)
  • 5 – Луис Диас (Ливерпуль)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Ливерпуль Тоттенхэм Ливерпуль статистика Мохамед Салах Сон Хын Мин Гарри Кейн
Сергей Турчак Источник: Instagram
