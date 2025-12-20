Англия20 декабря 2025, 10:17 | Обновлено 20 декабря 2025, 10:19
71
0
Салах является лучшим бомбардиром в матчах Тоттенхэма и Ливерпуля в АПЛ
Вспомним футболистов с наибольшим количеством голов в противостоянии этих команд в Премьер-лиге
20 декабря 2025, 10:17 | Обновлено 20 декабря 2025, 10:19
71
0
Мохамед Салах является лучшим бомбардиром противостояния между Тоттенхэмом и Ливерпулем в рамках АПЛ.
В активе египтянина 12 забитых мячей. Ни один другой игрок из текущих составов команд не имеет в своем активе даже 5+ голов.
Вторым после Салаха в рейтинге идет Гарри Кейн (9), третьим – Сон Хын Мин (7).
Напомним, сегодня, 20 декабря состоится матч, в котором Тоттенхэм будет принимать Ливерпуль.
Лучшие бомбардиры противостояния Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль в АПЛ
- 12 – Мохамсмед Салах (Ливерпуль)
- 9 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур)
- 7 – Сон Хын Мин (Тоттенхэм Хотспур)
- 6 – Робби Фаулер (Ливерпуль)
- 5 – Стивен Джеррард (Ливерпуль)
- 5 – Роберто Фирмино (Ливерпуль)
- 5 – Стив МакМанаман (Ливерпуль)
- 5 – Робби Кин (Ливерпуль, Тоттенхэм Хотспур)
- 5 – Луис Диас (Ливерпуль)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 декабря 2025, 08:28 0
Специалист хочет увидеть матч «горняков» против Самсунспора
Футбол | 19 декабря 2025, 09:19 5
Андрей Лунин может продолжить карьеру в Милане
Футбол | 20.12.2025, 03:55
Бокс | 19.12.2025, 10:07
Футбол | 19.12.2025, 11:18
Комментарии 0
Популярные новости
18.12.2025, 12:34 4
18.12.2025, 20:42 6
18.12.2025, 23:57 69
18.12.2025, 08:05 7
19.12.2025, 11:01 2
19.12.2025, 08:54 12
18.12.2025, 08:56 5
18.12.2025, 08:34 39