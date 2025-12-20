Салах является лучшим бомбардиром в матчах Тоттенхэма и Ливерпуля в АПЛ

Мохамед Салах является лучшим бомбардиром противостояния между Тоттенхэмом и Ливерпулем в рамках АПЛ.

В активе египтянина 12 забитых мячей. Ни один другой игрок из текущих составов команд не имеет в своем активе даже 5+ голов.

Вторым после Салаха в рейтинге идет Гарри Кейн (9), третьим – Сон Хын Мин (7).

Напомним, сегодня, 20 декабря состоится матч, в котором Тоттенхэм будет принимать Ливерпуль.

Лучшие бомбардиры противостояния Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль в АПЛ