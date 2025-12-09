Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Топовый матч Малиновского: известно, как оценили эксперты Руслана
Италия
09 декабря 2025, 04:43 |
Топовый матч Малиновского: известно, как оценили эксперты Руслана

Дженоа на выезде обыграл Удинезе

Топовый матч Малиновского: известно, как оценили эксперты Руслана
Getty Images/Global Images Ukraine

«Дженоа» на выезде обыграл «Удинезе» со счетом 2:1 в 14-м туре Серии А.

Украинский полузащитник «генуэзцев» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и провел весь матч. На 34-й минуте он реализовал пенальти.

За время на поле Малиновский 28 раз коснулся мяча, нанес 2 удара, заработал 3 фола на себе, сделал 1 отбор и 3 подбора, выиграл 4 дуэли из 7, 5 раз потерял мяч и отдал 19 передач, из которых точными были 16 (84%).

Рейтинг на портале Sofascore – 7,4 (выше у одноклубника Брука Нортона-Каффи – 7,5, столько же – 7,4 у Яна Петровского).

Дженоа Руслан Малиновский Серия A SofaScore оценки Удинезе
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
