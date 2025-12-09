Кто возглавит Реал? Букмекеры определили главного кандидата

Зинедин Зидан может вернуться в «Реал». По данным El Mundo, руководство мадридского клуба может уволить Хаби Алонсо в случае поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 10 декабря.

Отмечается, что отношения между тренером и футболистами «уже невозможно восстановить».

Главным фаворитом на пост главного тренера «Реала» считается Зинедин Зидан. 53-летний француз уже возглавлял «сливочных» с 2016 по 2018 год, а затем с 2019 по 2021 год.

Следующие кандидаты на пост тренера «Реала» по версии букмекеров: