Испания
09 декабря 2025, 04:12 | Обновлено 09 декабря 2025, 04:13
Кто возглавит Реал? Букмекеры определили главного кандидата

Руководство мадридского клуба может уволить Хаби Алонсо

Getty Images/Global Images Ukraine

Зинедин Зидан может вернуться в «Реал». По данным El Mundo, руководство мадридского клуба может уволить Хаби Алонсо в случае поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 10 декабря.

Отмечается, что отношения между тренером и футболистами «уже невозможно восстановить».

Главным фаворитом на пост главного тренера «Реала» считается Зинедин Зидан. 53-летний француз уже возглавлял «сливочных» с 2016 по 2018 год, а затем с 2019 по 2021 год.

Следующие кандидаты на пост тренера «Реала» по версии букмекеров:

  • Зинедин Зидан – 4.00
  • Юрген Клопп – 5.00
  • Оливер Гласнер – 11.00
  • Андони Ираола – 13.00
  • Унаи Эмери – 17.00
Михаил Олексиенко
