В Испании оценили игру Ваната и Цыганкова. Кого подвергли критике?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
08 декабря 2025, 19:24 |
Каталонцы в последнем матче проиграли «Эльче» – 0:3

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Жирона» провалила матч Ла Лиги против «Эльче». Каталонцы пропустили три мяча от соперника и покинули поле с разгромным счетом – 0:3.

Испанское Mundo Deportivo поделилось оценкой выступления Виктора Цыганкова и Владислава Ваната в поединке.

По мнению журналистов, Цыганков стал фактически единственным игроком «Жироны», который регулярно создавал опасность, прорываясь по правому флангу и угрожая воротам соперника. Зато Ваната издание назвало малозаметным – форвард не сумел навязать борьбу Аффенгруберу и Чусту Гарсии и часто опаздывал с выходами на потенциально голевые передачи партнеров.

«Жирона» после поражения снова опустилась в зону вылета – занимает 18 место и имеет 12 очков.

По теме:
Осасуна – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Опять травма. Реал потерял ключевого игрока на длительный срок
Не только Зидан. Флорентино Перес нашел нового тренера для Реала
Жирона чемпионат Испании по футболу Эльче Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат
Дмитрий Олийченко Источник: Mundo Deportivo
