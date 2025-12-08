В Испании оценили игру Ваната и Цыганкова. Кого подвергли критике?
Каталонцы в последнем матче проиграли «Эльче» – 0:3
«Жирона» провалила матч Ла Лиги против «Эльче». Каталонцы пропустили три мяча от соперника и покинули поле с разгромным счетом – 0:3.
Испанское Mundo Deportivo поделилось оценкой выступления Виктора Цыганкова и Владислава Ваната в поединке.
По мнению журналистов, Цыганков стал фактически единственным игроком «Жироны», который регулярно создавал опасность, прорываясь по правому флангу и угрожая воротам соперника. Зато Ваната издание назвало малозаметным – форвард не сумел навязать борьбу Аффенгруберу и Чусту Гарсии и часто опаздывал с выходами на потенциально голевые передачи партнеров.
«Жирона» после поражения снова опустилась в зону вылета – занимает 18 место и имеет 12 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полесье не сумело взять очки в гостевом матче против Руха
В УПЛ клубы с официальными письмами не обращались