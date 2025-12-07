Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 10:11 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Верес

Поединок 15-го тура УПЛ состоится 7 декабря в 15:30 по Киеву

НК Верес

7 декабря состоится матч чемпионата Украины между «Металлистом 1925» и ровненским «Вересом».

Поединок пройдет в городе Житомир на стадионе «Центральный», а его начало запланировано на 15:30 по киевскому времени.

После 14 сыгранных матчей «Металлист 1925» имеет в своем активе 21 балл и занимает восьмую позицию. «Верес» за аналогичное количество матчей набрал 18 очков и идет десятым.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.79 для «Металлиста 1925» и 5.06 для «Вереса». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай сборную вместе с нами.

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес где смотреть
Даниил Кирияка
