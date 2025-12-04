Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рубен Аморим назвал стартовый состав Ман Юнайтед на игру против Вест Хэма
Англия
04 декабря 2025, 21:12 | Обновлено 04 декабря 2025, 21:21
Рубен Аморим назвал стартовый состав Ман Юнайтед на игру против Вест Хэма

4 декабря в 22:00 состоится заключительный матч 14-го тура АПЛ

Рубен Аморим назвал стартовый состав Ман Юнайтед на игру против Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря в 22:00 состоится заключительный матч 14-го тура Английской Премьер-лиги

Манчестер Юнайтед принимает Вест Хэм на домашней арене Олд Траффорд в Менчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Рубен Аморим определил стартовый состав Ман Юнайтед.

Также стартовых 11 игроков назвал его визави Нуну Эшпириту Санту

МЮ имеет 21 очко (9-е место), Вест Хэм набрал 11 пунктов (18-я позиция).

Стартовые составы Ман Юнайтед и Вест Хэма

Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Рубен Аморим стартовые составы Нуну Эшпириту Санту
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
