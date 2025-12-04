Рубен Аморим назвал стартовый состав Ман Юнайтед на игру против Вест Хэма
4 декабря в 22:00 состоится заключительный матч 14-го тура АПЛ
4 декабря в 22:00 состоится заключительный матч 14-го тура Английской Премьер-лиги
Манчестер Юнайтед принимает Вест Хэм на домашней арене Олд Траффорд в Менчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Рубен Аморим определил стартовый состав Ман Юнайтед.
Также стартовых 11 игроков назвал его визави Нуну Эшпириту Санту
МЮ имеет 21 очко (9-е место), Вест Хэм набрал 11 пунктов (18-я позиция).
Стартовые составы Ман Юнайтед и Вест Хэма
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Шахтера» U-19 продемонстрировал амбиции, но сделал это чересчур прямолинейно
Гецко считает, что клуб должен возглавлять тренер с гораздо большим авторитетом