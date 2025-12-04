Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  МЮ может войти в пятерку лучших домашних команд сезона АПЛ
04 декабря 2025, 18:48
МЮ может войти в пятерку лучших домашних команд сезона АПЛ

Для этого «красным дьяволам» нужно победить Вест Хэм в заключительном матче 14-го тура

МЮ может войти в пятерку лучших домашних команд сезона АПЛ
Манчестер Юнайтед перед сегодняшним матчем 14-го тура АПЛ против Вест Хэм Юнайтед набрал 12 очков в домашних матчах в сезоне 2025/26.

В случае победы над «молотобойцами» на «Олд Траффорд» МЮ с 15 зачетными баллами войдет в топ-5 лучших домашних команд (сравняется с Сандерлендом).

Лидером сезона на данный момент в этом рейтинге является Арсенал, набравший 19 очков на «Эмирейтс Стедиум».

На втором месте расположился Манчестер Сити (18), третье место делят Брентфорд и Астон Вилла (по 16).

Худшая ситуация в домашних матчах сезона 2025/26 пока у Вест Хэма (6), Тоттенхэма (5) и Вулверхэмптона (1).

Таблица АПЛ сезона 2025/26, составленная только из домашних матчей

  • 19 – Арсенал
  • 18 – Манчестер Сити
  • 16 – Брентфорд
  • 16 – Астон Вилла
  • 15 – Сандерленд
  • 14 – Брайтон
  • 14 – Борнмут
  • 13 – Фулхэм
  • 13 – Ньюкасл Юнайтед
  • 13 – Ливерпуль
  • 12 – Манчестер Юнайтед
  • 11 – Челси
  • 11 – Лидс Юнайтед
  • 11 – Эвертон
  • 10 – Кристал Пэлас
  • 7 – Бернли
  • 7 – Ноттингем Форест
  • 6 – Вест Хэм Юнайтед
  • 5 – Тоттенхэм Хотспур
  • 1 – Вулверхэмптон
