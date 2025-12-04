МЮ может войти в пятерку лучших домашних команд сезона АПЛ

Манчестер Юнайтед перед сегодняшним матчем 14-го тура АПЛ против Вест Хэм Юнайтед набрал 12 очков в домашних матчах в сезоне 2025/26.

В случае победы над «молотобойцами» на «Олд Траффорд» МЮ с 15 зачетными баллами войдет в топ-5 лучших домашних команд (сравняется с Сандерлендом).

Лидером сезона на данный момент в этом рейтинге является Арсенал, набравший 19 очков на «Эмирейтс Стедиум».

На втором месте расположился Манчестер Сити (18), третье место делят Брентфорд и Астон Вилла (по 16).

Худшая ситуация в домашних матчах сезона 2025/26 пока у Вест Хэма (6), Тоттенхэма (5) и Вулверхэмптона (1).

Таблица АПЛ сезона 2025/26, составленная только из домашних матчей