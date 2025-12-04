МЮ может войти в пятерку лучших домашних команд сезона АПЛ
Для этого «красным дьяволам» нужно победить Вест Хэм в заключительном матче 14-го тура
Манчестер Юнайтед перед сегодняшним матчем 14-го тура АПЛ против Вест Хэм Юнайтед набрал 12 очков в домашних матчах в сезоне 2025/26.
В случае победы над «молотобойцами» на «Олд Траффорд» МЮ с 15 зачетными баллами войдет в топ-5 лучших домашних команд (сравняется с Сандерлендом).
Лидером сезона на данный момент в этом рейтинге является Арсенал, набравший 19 очков на «Эмирейтс Стедиум».
На втором месте расположился Манчестер Сити (18), третье место делят Брентфорд и Астон Вилла (по 16).
Худшая ситуация в домашних матчах сезона 2025/26 пока у Вест Хэма (6), Тоттенхэма (5) и Вулверхэмптона (1).
Таблица АПЛ сезона 2025/26, составленная только из домашних матчей
- 19 – Арсенал
- 18 – Манчестер Сити
- 16 – Брентфорд
- 16 – Астон Вилла
- 15 – Сандерленд
- 14 – Брайтон
- 14 – Борнмут
- 13 – Фулхэм
- 13 – Ньюкасл Юнайтед
- 13 – Ливерпуль
- 12 – Манчестер Юнайтед
- 11 – Челси
- 11 – Лидс Юнайтед
- 11 – Эвертон
- 10 – Кристал Пэлас
- 7 – Бернли
- 7 – Ноттингем Форест
- 6 – Вест Хэм Юнайтед
- 5 – Тоттенхэм Хотспур
- 1 – Вулверхэмптон
