Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 13:51 |
Экс-защитник Динамо назвал весомую причину, по которой ушел из клуба

Денис Кузык не захотел сидеть на лавке столичного команды и ждать своего шанса

04 декабря 2025, 13:51 |
Экс-защитник Динамо назвал весомую причину, по которой ушел из клуба
Динамо. Виталий Миколенко

В структуре «Динамо» защитник Денис Кузык провел около 10 лет. Выше всего игрок взобрался до молодежной команды, тренировался с основой, но на этом все и закончилось.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua футболист рассказал не только о нынешних выступлениях за ЛНЗ, но и почему ему не удалось закрепиться в составе столичного клуба.

– Из-за высокой конкуренции, – сказал Кузык. – Я дошел до молодежного состава, тренировался с основой, но понял, что на меня не очень-то и рассчитывают. Я не видел смысла сидеть и ждать своего шанса, тем более что у меня была возможность играть в Премьер-лиге. Поэтому я решил уйти.

В то время на позицию левого защитника было много претендентов. Неимоверно сложно было выиграть конкуренцию у Виталия Миколенко. А был еще Йосип Пиварич, Сидклей и моего года рождения Костя Вивчаренко.

Денис Кузык Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Виталий Миколенко Сидклей Йосип Пиварич Константин Вивчаренко
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
