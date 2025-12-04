Экс-защитник Динамо назвал весомую причину, по которой ушел из клуба
Денис Кузык не захотел сидеть на лавке столичного команды и ждать своего шанса
В структуре «Динамо» защитник Денис Кузык провел около 10 лет. Выше всего игрок взобрался до молодежной команды, тренировался с основой, но на этом все и закончилось.
В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua футболист рассказал не только о нынешних выступлениях за ЛНЗ, но и почему ему не удалось закрепиться в составе столичного клуба.
– Из-за высокой конкуренции, – сказал Кузык. – Я дошел до молодежного состава, тренировался с основой, но понял, что на меня не очень-то и рассчитывают. Я не видел смысла сидеть и ждать своего шанса, тем более что у меня была возможность играть в Премьер-лиге. Поэтому я решил уйти.
В то время на позицию левого защитника было много претендентов. Неимоверно сложно было выиграть конкуренцию у Виталия Миколенко. А был еще Йосип Пиварич, Сидклей и моего года рождения Костя Вивчаренко.
