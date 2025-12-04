Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оренсе – Жирона – 2:1. Кубковое фиаско Ваната и Цыганкова. Видео голов
Кубок Испании
04 декабря 2025, 04:41 |
Оренсе – Жирона – 2:1. Кубковое фиаско Ваната и Цыганкова. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Испании 2025/26

Оренсе – Жирона – 2:1. Кубковое фиаско Ваната и Цыганкова. Видео голов
ФК Оренсе

3 декабря каталонская Жирона вылетала с Кубка Испании в матче 1/32 финала.

Красно-белые, за которых сыграли украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков, потерпели поражение от команды третьего дивизиона Оренсе со счетом 1:2.

Кубок Испании 2025/26. 1/32 финала, 4 декабря

Оренсе – Жирона – 2:1

Голы: Юсте, 1, Оухдади, 64 – Асприлья, 25

Видеообзор матча

Оренсе Жирона Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Владислав Ванат Виктор Цыганков Ясер Асприлья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
