Кубок Испании04 декабря 2025, 04:41 |
Оренсе – Жирона – 2:1. Кубковое фиаско Ваната и Цыганкова. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Испании 2025/26
3 декабря каталонская Жирона вылетала с Кубка Испании в матче 1/32 финала.
Красно-белые, за которых сыграли украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков, потерпели поражение от команды третьего дивизиона Оренсе со счетом 1:2.
Кубок Испании 2025/26. 1/32 финала, 4 декабря
Оренсе – Жирона – 2:1
Голы: Юсте, 1, Оухдади, 64 – Асприлья, 25
Видеообзор матча
