3 декабря каталонская Жирона вылетала с Кубка Испании в матче 1/32 финала.

Красно-белые, за которых сыграли украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков, потерпели поражение от команды третьего дивизиона Оренсе со счетом 1:2.

Кубок Испании 2025/26. 1/32 финала, 4 декабря

Оренсе – Жирона – 2:1

Голы: Юсте, 1, Оухдади, 64 – Асприлья, 25

Видеообзор матча