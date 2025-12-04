Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 декабря 2025, 04:25 | Обновлено 04 декабря 2025, 04:27
Вирц прокомментировал ситуацию с отобранным у него голом

Полузащитник Ливерпуля поделился эмоциями после матча

Вирц прокомментировал ситуацию с отобранным у него голом
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц прокомментировал матч с «Сандерлендом» в 14-м туре АПЛ (1:1) и ситуацию с его голом.

На 81-й минуте немец в штрафной обыграл двух соперников и пробил по воротам. Мяч попал в сетку, и гол изначально был засчитан Вирцу, однако позже его признали автоголом из-за значительного рикошета от ноги Норди Мукиеле.

Таким образом, в 13 матчах Премьер-лиги Вирц пока не забил ни одного гола и не сделал результативных передач.

О признании гола автоголом он сказал:

«Сегодня это не имеет значения. Мы сыграли вничью. Мы хотели победить – это главное».

О своем сезоне и игре команды:

«Команда приняла меня очень тепло. Это отличная команда, и я рад быть здесь. Мы на правильном пути и делаем все возможное, чтобы возвращать победы.

Сегодня мы хотели выиграть, и цель остается – быть на вершине таблицы. Нужно продолжать усердно работать, и, надеюсь, все изменится», – рассказал Вирц Sky Sports.

Сейчас «Ливерпуль» с 22 очками занимает 8-е место в АПЛ, но может опуститься на 9-е, если «Манчестер Юнайтед» не проиграет «Вест Хэму» 4 декабря.

Михаил Олексиенко
