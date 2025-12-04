Вирц прокомментировал ситуацию с отобранным у него голом
Полузащитник Ливерпуля поделился эмоциями после матча
Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц прокомментировал матч с «Сандерлендом» в 14-м туре АПЛ (1:1) и ситуацию с его голом.
На 81-й минуте немец в штрафной обыграл двух соперников и пробил по воротам. Мяч попал в сетку, и гол изначально был засчитан Вирцу, однако позже его признали автоголом из-за значительного рикошета от ноги Норди Мукиеле.
Таким образом, в 13 матчах Премьер-лиги Вирц пока не забил ни одного гола и не сделал результативных передач.
О признании гола автоголом он сказал:
«Сегодня это не имеет значения. Мы сыграли вничью. Мы хотели победить – это главное».
О своем сезоне и игре команды:
«Команда приняла меня очень тепло. Это отличная команда, и я рад быть здесь. Мы на правильном пути и делаем все возможное, чтобы возвращать победы.
Сегодня мы хотели выиграть, и цель остается – быть на вершине таблицы. Нужно продолжать усердно работать, и, надеюсь, все изменится», – рассказал Вирц Sky Sports.
Сейчас «Ливерпуль» с 22 очками занимает 8-е место в АПЛ, но может опуститься на 9-е, если «Манчестер Юнайтед» не проиграет «Вест Хэму» 4 декабря.
