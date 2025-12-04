Три футболиста Атлетико получили травмы в матче с Барселоной
У матрасников потери
Пресс-служба «Атлетико» сообщила о травмах трех игроков клуба после матча Ла Лиги с «Барселоной» (1:3).
Американский полузащитник Джонни Кардосо, покинувший игру на 14-й минуте, получил сильный ушиб задней области левого колена без повреждения суставов.
У полузащитника Алекса Баэны выявлено легкое мышечное повреждение задней поверхности левого бедра.
Защитник Хосе Мария Хименес получил легкое мышечное повреждение правого бедра.
Все трое будут проходить восстановительные тренировки, а сроки их возвращения в состав клуба зависят от динамики восстановления.
