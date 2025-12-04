Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Жена Забарного совершила неожиданный визит к мужу
04 декабря 2025, 00:34 |
ФОТО. Жена Забарного совершила неожиданный визит к мужу

Ангелина Забарная решила поддержать мужа

ФОТО. Жена Забарного совершила неожиданный визит к мужу
Instagram. Илья и Ангелина Забарные

Ангелина Забарная, жена украинского защитника Ильи Забарного, поделилась в Instagram серией сторис из французской столицы.

Девушка решила посетить тренировочную базу «Пари Сен-Жермен», и лично поддержать его перед насыщенным игровым периодом.

На опубликованных кадрах Ангелина показала, как начала день с занятий на реформере, а позже присоединилась к Илье на поле тренировочного центра ПСЖ.

Забарный продолжает адаптацию во французском гранде после переезда из Англии, и поддержка семьи, похоже, остается важной частью его футбольного пути.

фото lifestyle Ангелина Забарная ПСЖ Илья Забарный
Максим Лапченко Источник: Instagram
