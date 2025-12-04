ФОТО. Жена Забарного совершила неожиданный визит к мужу

Ангелина Забарная, жена украинского защитника Ильи Забарного, поделилась в Instagram серией сторис из французской столицы.

Девушка решила посетить тренировочную базу «Пари Сен-Жермен», и лично поддержать его перед насыщенным игровым периодом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На опубликованных кадрах Ангелина показала, как начала день с занятий на реформере, а позже присоединилась к Илье на поле тренировочного центра ПСЖ.

Забарный продолжает адаптацию во французском гранде после переезда из Англии, и поддержка семьи, похоже, остается важной частью его футбольного пути.