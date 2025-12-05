Известно, каким бюджетом располагает владелец Металлиста 1925

ладелец и председатель наблюдательного совета «Металлиста 1925» Владимир Носов раскрыл оценку своих бизнес-активов. Предприниматель подчеркнул, что цифры, которые часто фигурируют в рейтингах самых богатых людей, не отражают фактическую сумму денег, а лишь стоимость компаний и имущества под их контролем.

«Когда мы видим большие такие вывески, какой-то миллиардер... его капитал поднялся до 100 млрд или там до 500 млрд... Вот сейчас не так давно была новость о том, что Илон Маск стал человеком, который имеет сегодня капитал в 500 млрд. Это же не о том, сколько у него денег по факту».

Если говорить обо мне, то у меня таких активов сегодня по разным оценкам около семи млрд. Какой валюты? Долларов».

Но, если вы спросите меня, есть ли у меня семь млрд долларов, так, чтобы я вам их выкатил на тележке, у меня нет», – сказал Носов.