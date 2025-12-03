Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Авто/мото
  3. Новости авто/мото
  4. ВИДЕО. Футболисты Шахтера назвали следующего чемпиона мира Ф1
Формула 1
03 декабря 2025, 18:35 |
104
0

ВИДЕО. Футболисты Шахтера назвали следующего чемпиона мира Ф1

Игроки считают, что титул достанется Ферстаппену

03 декабря 2025, 18:35 |
104
0
ВИДЕО. Футболисты Шахтера назвали следующего чемпиона мира Ф1
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

В своих соцсетях лидер Украинской Премьер-лиги, Шахтер, опубликовал видео, где игроки ответили на вопрос: «Кто станет следующим чемпионом мира среди пилотов Формулы-1?»

Среди 12 опрошенных игроков:

  • Семерых выбрали своим фаворитом Макса Ферстаппена.
  • Четверо – Ландо Норриса.
  • Только один – Оскара Пиастри.

Перед финальной гонкой сезона лидирует Ландо Норрис, второй – Макс Ферстаппен, отставая на 12 очков, а третий Оскар Пиастри, который проигрывает 16 баллов.

Голоса игроков распределились так:

Ферстаппен – Олег Очеретько, Дмитрий Ризник, Марлон Гомес, Педро Энрике, Невертон, Аллисон Сантана, Лассина Траоре

Норрис – Кирилл Фесюн, Артем Бондаренко, Ефим Конопля, Николай Матвиенко

Пиастри – Алла Грам

По теме:
Итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием звезды Шахтера
Экс-бек Шахтера сменит клуб. Он интересен обладателю Кубка Либертадорес
Ред Булл хвалит нового напарника Ферстаппена: «Он, как Шумахер и Сенна»
Кирилл Фесюн Артем Бондаренко Николай Матвиенко Дмитрий Ризнык Олег Очеретько Марлон Гомес Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Невертон Алиссон Сантана Лассина Траоре Алаа Грам Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Шахтер Донецк
Александр Ляшецкий
Александр Ляшецкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03 декабря 2025, 09:39 13
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение

Вратарь настроен покинуть «Бенфику» ради топовой лиги

Громкий трансфер. ЛНЗ нацелился на лидера клуба УПЛ
Футбол | 02 декабря 2025, 19:09 1
Громкий трансфер. ЛНЗ нацелился на лидера клуба УПЛ
Громкий трансфер. ЛНЗ нацелился на лидера клуба УПЛ

Егор Твердохлеб может перейти в ЛНЗ

Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Футбол | 03.12.2025, 11:11
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
ФОТО. Известны составы всех команд Формулы-1 на сезон-2026
Авто/мото | 03.12.2025, 10:25
ФОТО. Известны составы всех команд Формулы-1 на сезон-2026
ФОТО. Известны составы всех команд Формулы-1 на сезон-2026
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Футбол | 03.12.2025, 09:15
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
02.12.2025, 07:47 12
Футбол
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
02.12.2025, 15:53 1
Другие виды
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
02.12.2025, 12:43
Футбол
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 7
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
01.12.2025, 20:01 133
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем