ВИДЕО. Футболисты Шахтера назвали следующего чемпиона мира Ф1
Игроки считают, что титул достанется Ферстаппену
В своих соцсетях лидер Украинской Премьер-лиги, Шахтер, опубликовал видео, где игроки ответили на вопрос: «Кто станет следующим чемпионом мира среди пилотов Формулы-1?»
Среди 12 опрошенных игроков:
- Семерых выбрали своим фаворитом Макса Ферстаппена.
- Четверо – Ландо Норриса.
- Только один – Оскара Пиастри.
Перед финальной гонкой сезона лидирует Ландо Норрис, второй – Макс Ферстаппен, отставая на 12 очков, а третий Оскар Пиастри, который проигрывает 16 баллов.
Голоса игроков распределились так:
Ферстаппен – Олег Очеретько, Дмитрий Ризник, Марлон Гомес, Педро Энрике, Невертон, Аллисон Сантана, Лассина Траоре
Норрис – Кирилл Фесюн, Артем Бондаренко, Ефим Конопля, Николай Матвиенко
Пиастри – Алла Грам
