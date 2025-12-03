ВИДЕО. Футболисты Шахтера назвали следующего чемпиона мира Ф1

В своих соцсетях лидер Украинской Премьер-лиги, Шахтер, опубликовал видео, где игроки ответили на вопрос: «Кто станет следующим чемпионом мира среди пилотов Формулы-1?»

Среди 12 опрошенных игроков:

Семерых выбрали своим фаворитом Макса Ферстаппена.

Четверо – Ландо Норриса.

Только один – Оскара Пиастри.

Перед финальной гонкой сезона лидирует Ландо Норрис, второй – Макс Ферстаппен, отставая на 12 очков, а третий Оскар Пиастри, который проигрывает 16 баллов.

Голоса игроков распределились так:

Ферстаппен – Олег Очеретько, Дмитрий Ризник, Марлон Гомес, Педро Энрике, Невертон, Аллисон Сантана, Лассина Траоре

Норрис – Кирилл Фесюн, Артем Бондаренко, Ефим Конопля, Николай Матвиенко

Пиастри – Алла Грам