Англия03 декабря 2025, 18:27 | Обновлено 03 декабря 2025, 18:28
176
0
Ровно 10% голов в АПЛ Эрлинг Холанд забил в ворота одной команды
Вспомним всех соперников, против которых отличался голами нападающий Манчестер Сити
Вулверхэмптон является самым любимым соперником Эрлинга Холанда в АПЛ.
В ворота «волков» нападающий Манчестер Сити забил 10 голов из своих 100 в чемпионате Англии (ровно 10%).
На один мяч меньше норвежец забил в матчах против Вест Хэм Юнайтед, на два – Манчестер Юнайтед.
Количество голов, забитых Эрлингом Холандом в ворота разных команд в АПЛ:
- 10 – Вулверхэмптон
- 9 – Вест Хэм Юнайтед
- 8 – Манчестер Юнайтед
- 7 – Фулхэм
- 6 – Брайтон
- 6 – Кристал Пэлас
- 6 – Эвертон
- 5 – Арсенал
- 5 – Ноттингем Форест
- 4 – Брентфорд
- 4 – Бернли
- 4 – Челси
- 4 – Ипсвич Таун
- 4 – Тоттенхэм Готспур
- 4 – Саутгемптон
- 3 – Борнмут
- 3 – Лестер Сити
- 2 – Лидс Юнайтед
- 2 – Ливерпуль
- 1 – Астон Вилла
- 1 – Лутон Таун
- 1 – Ньюкасл Юнайтед
- 1 – Шеффилд Юнайтед
Напомним, что Эрлинг Холанд стал 35-м игроком АПЛ, достигшим отметки в 100 забитых мячей, а также превзошел достижение Алана Ширера по «скорости» забивания этой сотни.
