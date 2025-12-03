Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 декабря 2025, 18:27 | Обновлено 03 декабря 2025, 18:28
Ровно 10% голов в АПЛ Эрлинг Холанд забил в ворота одной команды

Вспомним всех соперников, против которых отличался голами нападающий Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вулверхэмптон является самым любимым соперником Эрлинга Холанда в АПЛ.

В ворота «волков» нападающий Манчестер Сити забил 10 голов из своих 100 в чемпионате Англии (ровно 10%).

На один мяч меньше норвежец забил в матчах против Вест Хэм Юнайтед, на два – Манчестер Юнайтед.

Количество голов, забитых Эрлингом Холандом в ворота разных команд в АПЛ:

  • 10 – Вулверхэмптон
  • 9 – Вест Хэм Юнайтед
  • 8 – Манчестер Юнайтед
  • 7 – Фулхэм
  • 6 – Брайтон
  • 6 – Кристал Пэлас
  • 6 – Эвертон
  • 5 – Арсенал
  • 5 – Ноттингем Форест
  • 4 – Брентфорд
  • 4 – Бернли
  • 4 – Челси
  • 4 – Ипсвич Таун
  • 4 – Тоттенхэм Готспур
  • 4 – Саутгемптон
  • 3 – Борнмут
  • 3 – Лестер Сити
  • 2 – Лидс Юнайтед
  • 2 – Ливерпуль
  • 1 – Астон Вилла
  • 1 – Лутон Таун
  • 1 – Ньюкасл Юнайтед
  • 1 – Шеффилд Юнайтед

Напомним, что Эрлинг Холанд стал 35-м игроком АПЛ, достигшим отметки в 100 забитых мячей, а также превзошел достижение Алана Ширера по «скорости» забивания этой сотни.

Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
