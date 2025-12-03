Ровно 10% голов в АПЛ Эрлинг Холанд забил в ворота одной команды

Вулверхэмптон является самым любимым соперником Эрлинга Холанда в АПЛ.

В ворота «волков» нападающий Манчестер Сити забил 10 голов из своих 100 в чемпионате Англии (ровно 10%).

На один мяч меньше норвежец забил в матчах против Вест Хэм Юнайтед, на два – Манчестер Юнайтед.

Количество голов, забитых Эрлингом Холандом в ворота разных команд в АПЛ:

10 – Вулверхэмптон

9 – Вест Хэм Юнайтед

8 – Манчестер Юнайтед

7 – Фулхэм

6 – Брайтон

6 – Кристал Пэлас

6 – Эвертон

5 – Арсенал

5 – Ноттингем Форест

4 – Брентфорд

4 – Бернли

4 – Челси

4 – Ипсвич Таун

4 – Тоттенхэм Готспур

4 – Саутгемптон

3 – Борнмут

3 – Лестер Сити

2 – Лидс Юнайтед

2 – Ливерпуль

1 – Астон Вилла

1 – Лутон Таун

1 – Ньюкасл Юнайтед

1 – Шеффилд Юнайтед

Напомним, что Эрлинг Холанд стал 35-м игроком АПЛ, достигшим отметки в 100 забитых мячей, а также превзошел достижение Алана Ширера по «скорости» забивания этой сотни.