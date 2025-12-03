Перес готов пожертвовать любимцем ради трансфера в Реал суперзвезды

Президент «Реала» Флорентино Перес готов пойти на неожиданный шаг: продать одного из своих любимцев, чтобы усилить центр поля Витиньей из «ПСЖ».

В «Реале» все громче говорят о необходимости обновления состава после серии неуверенных матчей. Главным кандидатом на выход называют Родриго – форварда, которого президент высоко ценил, но бразилец уже несколько месяцев не может вернуть форму и постепенно теряет позиции в схемах Хаби Алонсо. Вырученные средства клуб планирует направить на трансфер Витиньи, ключевого полузащитника ПСЖ.

Португалец оценивается в 90 миллионов евро и остается сложной целью, но в Мадриде считают, что именно он может стать новым лидером центра поля и решить проблемы, которые команда имеет в середине сезона.