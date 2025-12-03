Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
03 декабря 2025, 21:36 |
Перес готов пожертвовать любимцем ради трансфера в Реал суперзвезды

Витинья может перебраться в Мадрид

Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес готов пойти на неожиданный шаг: продать одного из своих любимцев, чтобы усилить центр поля Витиньей из «ПСЖ».

В «Реале» все громче говорят о необходимости обновления состава после серии неуверенных матчей. Главным кандидатом на выход называют Родриго – форварда, которого президент высоко ценил, но бразилец уже несколько месяцев не может вернуть форму и постепенно теряет позиции в схемах Хаби Алонсо. Вырученные средства клуб планирует направить на трансфер Витиньи, ключевого полузащитника ПСЖ.

Португалец оценивается в 90 миллионов евро и остается сложной целью, но в Мадриде считают, что именно он может стать новым лидером центра поля и решить проблемы, которые команда имеет в середине сезона.

Витинья (ПСЖ) Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы Родриго Гоес
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
