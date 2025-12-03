Заря подпишет африканца и пытается сохранить лидеров
Про первый трансфер уже есть договоренность
«Заря» начала подготовку к усилению состава во время зимнего трансферного окна, сообщает ТаТоТаке.
Луганский клуб приблизился к подписанию хавбека из Сьерра-Леоне – все визовые вопросы по его переходу уже решены. Однако имя футболиста пока не сообщается.
Параллельно «черно-белые» предложили продлить контракт на улучшенных условиях сразу трем своим ключевым игрокам – Роману Вантуху, Пилипу Будковскому и Петару Мичину, текущие соглашения которых истекают летом 2026 года.
Ранее Руслан Ротань прокомментировал победу над луганской «Зарей» в матче 14-го тура УПЛ.
