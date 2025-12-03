Заря подпишет африканца и пытается сохранить лидеров

«Заря» начала подготовку к усилению состава во время зимнего трансферного окна, сообщает ТаТоТаке.

Луганский клуб приблизился к подписанию хавбека из Сьерра-Леоне – все визовые вопросы по его переходу уже решены. Однако имя футболиста пока не сообщается.

Параллельно «черно-белые» предложили продлить контракт на улучшенных условиях сразу трем своим ключевым игрокам – Роману Вантуху, Пилипу Будковскому и Петару Мичину, текущие соглашения которых истекают летом 2026 года.

