Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 16:07 |
Заря подпишет африканца и пытается сохранить лидеров

Про первый трансфер уже есть договоренность

ФК Заря

«Заря» начала подготовку к усилению состава во время зимнего трансферного окна, сообщает ТаТоТаке.

Луганский клуб приблизился к подписанию хавбека из Сьерра-Леоне – все визовые вопросы по его переходу уже решены. Однако имя футболиста пока не сообщается.

Параллельно «черно-белые» предложили продлить контракт на улучшенных условиях сразу трем своим ключевым игрокам – Роману Вантуху, Пилипу Будковскому и Петару Мичину, текущие соглашения которых истекают летом 2026 года.

Ранее Руслан Ротань прокомментировал победу над луганской «Зарей» в матче 14-го тура УПЛ.

Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ТаТоТаке
