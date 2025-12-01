Руслан РОТАНЬ: «Наверное, все побежали бы его бить»

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал победу над луганской «Зарей» (2:0) в матче 14-го тура УПЛ:

– Гол Александра Назаренко. В момент, когда он бежал с мячом, Вы кричали ему, чтобы он отдал пас?

– Да, конечно. Ситуация была – только отдай, но я думаю, что Саша взял инициативу на себя. Если бы он не забил в тот момент, то, наверное, все, кто бежал его поздравлять, побежали бы его бить. Это такая шутка, но, молодец, мы сегодня как раз говорили о том, что нужно брать на себя инициативу. Думаю, ребята услышали и брали как раз сегодня на себя инициативу и били по воротам. У нас сегодня было более чем достаточно моментов, чтобы раньше закончить матч. А так, конечно, концовка была нервная. Если бы не 2-й гол... Хорошо, что не пропустили.

– Почему так случилось, по вашему мнению, что до этой нервной ситуации вообще дошло?

– Думаю, что нужно реализовывать моменты – и игра перешла бы в спокойное русло, потому что сейчас, думаю, на нас всех лежит груз результата. Это также очень классный фактор, когда ребята переживают, хотят результата. Иногда бывают как раз матчи такие, как сегодня, где нужно было в конце за этот результат биться, ложиться на пятую точку. Такие победы иногда делают команду еще сильнее.