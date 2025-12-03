С голом Яремчука. Олимпиакос разгромил соперника в Кубке Греции
Команда Мендилибара добыла победу со счетом 5:2 над «Эллас Сиру»
3 декабря в рамках четвертого раунда Кубка Греции встретились «Эллас Сиру» и «Олимпиакос».
Поединок стартовал в 13:30 по киевскому времени.
Гости, подошедши к матчу в статусе фаворита, добыли победу со счетом 5:2. Один из голов «Олимпиакоса» забил украинской нападающий Роман Яремчук. Он вышел в стартовом составе и провел на поел весь матч.
Кубок Греции. 4-й раунд
Эллас Сиру – Олимпиакос – 2:5
Голы: Вернандос, 50, 78 – Языджи, 25, 61, Тареми, 49, Яремчук, 84, Эль-Кааби, 90+1
