Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С голом Яремчука. Олимпиакос разгромил соперника в Кубке Греции
Греция
03 декабря 2025, 15:24
С голом Яремчука. Олимпиакос разгромил соперника в Кубке Греции

Команда Мендилибара добыла победу со счетом 5:2 над «Эллас Сиру»

С голом Яремчука. Олимпиакос разгромил соперника в Кубке Греции
Getty Images/Global Images Ukraine. Олимпиакос

3 декабря в рамках четвертого раунда Кубка Греции встретились «Эллас Сиру» и «Олимпиакос».

Поединок стартовал в 13:30 по киевскому времени.

Гости, подошедши к матчу в статусе фаворита, добыли победу со счетом 5:2. Один из голов «Олимпиакоса» забил украинской нападающий Роман Яремчук. Он вышел в стартовом составе и провел на поел весь матч.

Кубок Греции. 4-й раунд

Эллас Сиру – Олимпиакос – 2:5

Голы: Вернандос, 50, 78 – Языджи, 25, 61, Тареми, 49, Яремчук, 84, Эль-Кааби, 90+1

ВИДЕО. Как Яремчук отличился голом за Олимпиакос в Кубке Греции
С Яремчуком. Названы стартовые составы на матч Олимпиакос – Эллас Сиру
Шахтер обошел Динамо Загреб и РБ Зальцбург. А Буде-Глимт больше не соперник
