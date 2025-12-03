Испания03 декабря 2025, 19:47 | Обновлено 03 декабря 2025, 20:04
1562
0
Диего СИМЕОНЕ: «Не понимаю, почему ему не дали Золотой мяч. Он уникальный»
Тренер Атлетико восхищен игрой Рафиньи
03 декабря 2025, 19:47 | Обновлено 03 декабря 2025, 20:04
1562
0
Наставник Атлетико Диего Симеоне после поражения от Барселоны 1:3 в матче чемпионата Испании у соперника выделил Рафинью.
«Не имею понятия, почему Рафинья в этом году не получил Золотой мяч. Невероятный, уникальный игрок. Он может играть везде – вингером, хавбеком, форвардом и даже вингбеком».
«Он может забивать, он может создавать моменты, он прессингует и бежит. Мне нравится Рафинья», – сказал Симионе.
Золотой мяч завоевал вингер ПСЖ Усман Дембеле, а Рафинья стал в голосовании пятым.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 декабря 2025, 19:12 0
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии
Футбол | 03 декабря 2025, 07:02 12
Белик рассказал, как мог перейти в «Динамо»
Футбол | 03.12.2025, 09:39
Футбол | 03.12.2025, 06:22
Футбол | 03.12.2025, 11:44
Комментарии 0
Популярные новости
01.12.2025, 18:38 7
02.12.2025, 14:29 22
02.12.2025, 14:51 3
01.12.2025, 19:04 9
01.12.2025, 20:01 133
02.12.2025, 17:59 17
01.12.2025, 17:34 181
02.12.2025, 10:25 19