Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Диего СИМЕОНЕ: «Не понимаю, почему ему не дали Золотой мяч. Он уникальный»
Испания
03 декабря 2025, 19:47 | Обновлено 03 декабря 2025, 20:04
Тренер Атлетико восхищен игрой Рафиньи

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Наставник Атлетико Диего Симеоне после поражения от Барселоны 1:3 в матче чемпионата Испании у соперника выделил Рафинью.

«Не имею понятия, почему Рафинья в этом году не получил Золотой мяч. Невероятный, уникальный игрок. Он может играть везде – вингером, хавбеком, форвардом и даже вингбеком».

«Он может забивать, он может создавать моменты, он прессингует и бежит. Мне нравится Рафинья», – сказал Симионе.

Золотой мяч завоевал вингер ПСЖ Усман Дембеле, а Рафинья стал в голосовании пятым.

Диего Симеоне Атлетико Мадрид Барселона Рафинья Алькантара Ла Лига
