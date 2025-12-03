Диего СИМЕОНЕ: «Не понимаю, почему ему не дали Золотой мяч. Он уникальный»

Наставник Атлетико Диего Симеоне после поражения от Барселоны 1:3 в матче чемпионата Испании у соперника выделил Рафинью.

«Не имею понятия, почему Рафинья в этом году не получил Золотой мяч. Невероятный, уникальный игрок. Он может играть везде – вингером, хавбеком, форвардом и даже вингбеком».

«Он может забивать, он может создавать моменты, он прессингует и бежит. Мне нравится Рафинья», – сказал Симионе.

Золотой мяч завоевал вингер ПСЖ Усман Дембеле, а Рафинья стал в голосовании пятым.