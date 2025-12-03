Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забил ценой травмы. Известны подробности по повреждению хавбека Барсы
Испания
03 декабря 2025, 15:01 | Обновлено 03 декабря 2025, 15:06
322
0

Забил ценой травмы. Известны подробности по повреждению хавбека Барсы

Дани Ольмо, вероятно, в этом году на поле не выйдет

03 декабря 2025, 15:01 | Обновлено 03 декабря 2025, 15:06
322
0
Забил ценой травмы. Известны подробности по повреждению хавбека Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

В матче 19-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Атлетико», в котором «сине-гранатовые» добыли победу со счетом 3:1, испанский хавбек Дани Ольмо получил травму.

Полузащитник забил второй гол команды Флика в ворота «матрасников». После удара он неудачно приземлился на плечо и получил травму, из-за которой покинул поле. Как сообщает Mundo Deportivo, по предварительным прогнозам, испанец в текущем сезоне на поле не выйдет. 3 декабря он пройдет медицинский осмотр.

В текущем сезоне Дани Ольмо провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

По теме:
Оренсе – Жирона. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Облак раскрыл, что сломало Атлетико в матче с Барсой
В Реале определились по Алонсо: решит ли матч с Атлетиком его судьбу?
Дани Ольмо травма Барселона Барселона - Атлетико Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Футбол | 03 декабря 2025, 07:02 12
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»

Белик рассказал, как мог перейти в «Динамо»

Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03 декабря 2025, 09:39 12
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение

Вратарь настроен покинуть «Бенфику» ради топовой лиги

Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Футбол | 02.12.2025, 18:22
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Эксперт: «Вы лицо Ярмоленко видели? Ему же стыдно»
Футбол | 03.12.2025, 05:55
Эксперт: «Вы лицо Ярмоленко видели? Ему же стыдно»
Эксперт: «Вы лицо Ярмоленко видели? Ему же стыдно»
Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке
Футбол | 03.12.2025, 11:44
Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке
Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
01.12.2025, 14:23 12
Бокс
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
01.12.2025, 15:05 5
Футбол
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 27
Футбол
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
01.12.2025, 17:34 181
Футбол
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
01.12.2025, 11:14
Футбол
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 5
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем