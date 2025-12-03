Забил ценой травмы. Известны подробности по повреждению хавбека Барсы

В матче 19-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Атлетико», в котором «сине-гранатовые» добыли победу со счетом 3:1, испанский хавбек Дани Ольмо получил травму.

Полузащитник забил второй гол команды Флика в ворота «матрасников». После удара он неудачно приземлился на плечо и получил травму, из-за которой покинул поле. Как сообщает Mundo Deportivo, по предварительным прогнозам, испанец в текущем сезоне на поле не выйдет. 3 декабря он пройдет медицинский осмотр.

В текущем сезоне Дани Ольмо провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.