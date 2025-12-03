Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 14:00
Стало известно, где планирует провести тренировочный сбор Полесье

Жители Житомира снова выбирают знакомую страну

Стало известно, где планирует провести тренировочный сбор Полесье
ФК Полесье

В осеннем отрезке нынешнего сезона в УПЛ осталось сыграть еще два тура, однако многие клубы уже определились с планами на зимний антракт в чемпионате. Не стало исключением и «Полесье».

Как стало известно Sport.ua, команда Руслана Ротаня проведет тренировочный сбор за рубежом – в Испании. В эту средиземноморскую страну «Полесье» планирует отправиться 14 января, где сыграет серию контрольных матчей с представителями разных чемпионатов.

В Испанию житомиряне ездили почти два года назад – в январе 2024-го, когда команду возглавлял Юрий Калитвинцев. В начале же нынешнего года местом проведения тренировочного сбора у «Полесья» была Турция.

Ранее стало известно, что «Полесье» планирует вернуть в Украину бывшего футболиста «Шахтера».

В Кривбассе прокомментировал слухи о интересе к Твердохлебу и Микитишину
ПОНОМАРЕВ: «Нет ни одного простого соперника в чемпионате Украины»
Четыре и.о. наставника Динамо до Костюка. Как начинали и чем закончили
Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
