Стало известно, где планирует провести тренировочный сбор Полесье

В осеннем отрезке нынешнего сезона в УПЛ осталось сыграть еще два тура, однако многие клубы уже определились с планами на зимний антракт в чемпионате. Не стало исключением и «Полесье».

Как стало известно Sport.ua, команда Руслана Ротаня проведет тренировочный сбор за рубежом – в Испании. В эту средиземноморскую страну «Полесье» планирует отправиться 14 января, где сыграет серию контрольных матчей с представителями разных чемпионатов.

В Испанию житомиряне ездили почти два года назад – в январе 2024-го, когда команду возглавлял Юрий Калитвинцев. В начале же нынешнего года местом проведения тренировочного сбора у «Полесья» была Турция.

Ранее стало известно, что «Полесье» планирует вернуть в Украину бывшего футболиста «Шахтера».