Четыре и.о. наставника Динамо до Костюка. Как начинали и чем закончили

В конце ноября в «Динамо» все-таки произошло то событие, которое предрекали многие, но против которого так категорично какое-то время был настроен президент клуба Игорь Суркис – увольнение Александра Шовковского с поста главного тренера.

Новым коучем «бело-синих» был назначен Игорь Костюк, ранее работавший с «Динамо» U-19. Что правда, в этом назначении не все так просто, ведь Костюк стал лишь исполняющим обязанности главного тренера киевлян, и пока его перспективы избавиться от этой приставки и стать полноценным наставником «Динамо» выглядят, мягко говоря, туманными, особенно после «феерического» дебюта, когда «бело-синие» на своем поле в рамках 14-го тура УПЛ сенсационно проиграли абсолютному дебютанту элитарного дивизиона СК «Полтава» (1:2).

Впрочем, обсуждать перспективы Костюка, несмотря на проигрыш от аутсайдера в первом матче с новым наставником и сплетни в прессе, однозначно преждевременно. Молодому специалисту нужно дать какое-то время поработать, чтобы оценить его способности и умения, а уже потом делать выводы – годится ли он на должность полноправного хозяина скамейки в такой команде, либо же нет.

А пока мы предлагаем вам вспомнить четырех предшественников Костюка в статусе исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» в XXI веке. И не просто вспомнить, а вкратце проследить весь их путь: от момента дебюта через достижения (если таковые были) и до расставания с «бело-синими»…

Йожеф Сабо: 15 августа 2004 – 30 июня 2005

Йожеф Сабо является знаковой фигурой на тренерском мостике «Динамо», так как приходил тренировать киевскую команду несколько раз, однако наиболее памятным из них, пожалуй, является отчетный. 15 августа 2004 года с поста главного тренера «Динамо» был уволен Алексей Михайличенко – тренер, ставший первым во главе «бело-синих» после трагической смерти Валерия Лобановского…

Последним для Михайличенко стал матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Трабзонспора». Киевляне проиграли туркам на своем поле со счетом 1:2, вследствие чего поставили под вопрос свой выход в основной этап самого престижного клубного турнира континента. А тогда, напомним, мы ведем речь о временах, когда боссы и болельщики «Динамо» еще не привыкли оставаться без Лиги чемпионов…

После увольнения Михайличенко «Динамо» в статусе исполняющего обязанности главного тренера подхватил Йожеф Сабо. Под его руководством киевляне поехали в Турцию на ответный матч с «Трабзонспором» и обыграли турков со счетом 2:0, решив непростую задачу по выходу в основной этап Лиги чемпионов. Да и вообще в первых десяти матчах с Сабо во главе «бело-синие» исключительно побеждали, добыв среди прочего по три очка в двух матчах Лиги чемпионов – против «Ромы» (3:0 – римляне получили техническое поражение за то, что один из болельщиков их команды посторонним предметом попал в голову арбитра, разбив ее до крови) и «Байера» (4:2).

Уже в начале сентября 2004 года Сабо был утвержден в должности полноценного коуча «Динамо», а президент клуба Игорь Суркис заявил следующее: «Считаю, что Йожеф Йожефович еще месяц назад заслуживал этого назначения. Но тогда, по его же настоянию, мы договорились, что для пользы дела стоит повременить. Как видите, испытательный срок в качестве «исполняющего обязанности», который сам себе назначил Сабо, он выдержал с честью. Теперь, уже как главному тренеру, я желаю ему всяческих успехов и новых побед для «Динамо».

В сезоне-2004/05 «Динамо» добралось до 1/16 финала Кубка УЕФА, где уступило «Вильярреалу» (0:0, 0:2), а в чемпионате финишировало вторым, проиграв на финише семь пунктов «Шахтеру». Неким утешением для «бело-синих» стала победа в финале Кубка Украины над теми же «горняками» (1:0), однако в целом концовка той кампании была смазана из-за слухов о нарастающем с весны конфликте между главным тренером и футболистами. В итоге в концовке чемпионата Сабо объявил о своем уходе с должности, сославшись на проблемы со здоровьем, а во главе «Динамо» оказался Леонид Буряк…

Олег Лужный: 5 ноября 2007 – 8 декабря 2007; 1 октября 2010 – 23 декабря 2010

Легендарный капитан «Динамо» времен последней великой команды Валерия Лобановского – Олег Лужный – становился у «руля» столичной команды дважды. И оба раза на «птичьих правах» – в статусе и.о.

Первый приход Лужного на пост «временщика» в «Динамо» случился в ноябре 2007 года. Тогда с киевлянами в четвертый раз в истории работал Йожеф Сабо, который был вынужден экстренно покинуть свой пост в связи с существенными проблемами со здоровьем, приведшими к госпитализации и даже напрямую угрожавшими жизни наставника. На тот момент команда демонстрировала не самые убедительные результаты, даже проиграв в чемпионате «Нефтянику» из Ахтырки. Примечательно, что спустя годы Сабо выражал убежденность, что то поражение не было случайным: «Когда мы проиграли в Киеве Ахтырке 0:1, до этого я как всегда забирал ребят на базу. Ко мне подошел Чохонелидзе (генеральный директор клуба в то время – прим. авт.) и сказал, что игроки просят приехать не сегодня вечером, а завтра. Я ответил – нет. Как я сказал, так и будет. Я – главный тренер. А потом футболисты сдали игру».

Лужному в статусе и.о. главного тренера удалось наладить игру «Динамо» во внутреннем чемпионате, и даже обыграть прямого конкурента – «Шахтер» (2:1). С Олегом в статусе наставника «бело-синие» сократили отставание в турнирной таблице от «горняков» и ушли на зимний перерыв с «-5», хотя перед ними был еще и «Днепр», занимавший второе место. А вот в Лиге чемпионов Лужному не удалось мотивировать команду на успех – три крупных поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:4), «Ромы» (1:4) и «Спортинга» (0:3) окончательно утвердили «бело-синих» в статусе главного неудачника своей группы.

8 декабря 2007 года «Динамо» официально отрапортовало о том, что новым главным тренером команды станет россиянин Юрий Семин. Что правда, к выполнению своих обязанностей этот коуч приступил с 1 января 2008-го, а потому до зимней паузы команда формально доиграла с Лужным, но доля того уже была предрешена – он перешел на работу ассистента, причем сперва у Семина, а затем и у «пса»-газзаева…

Во второй раз и.о. главного тренера «Динамо» Олег Лужный стал в начале октября 2010 года после ухода в отставку газзаева на фоне неудовлетворительных результатов команды. Тогда «бело-синие» крайне неудачно вошли в сезон: всего во второй раз за последние 14 лет не попали в групповой этап Лиги чемпионов (да, были времена, когда это было катастрофической неудачей для киевлян…), набрали лишь одно очко в двух стартовых матчах группы Лиги Европы (2:2 – против БАТЭ и 0:2 – против «Шерифа»), а в чемпионате отставали от «Шахтера» на два пункта.

Лужный сразу стартовал против «Шахтера» и его команда потерпела поражение в Донецке (0:2), однако затем коучу удалось стабилизировать ситуацию, выдать 6-матчевую победную серию, а в Лиге Европы – вывести «Динамо» в плей-офф с первого места в группе. Многие болельщики киевлян на тот момент хотели, чтобы Олега утвердили в статусе полноценного наставника команды, но… В «Динамо» вернулся Юрий Семин, а Лужный опять переместился в ассистенты… Полноправным коучем «бело-синих» легендарный экс-капитан этой команды так и не стал, впоследствии поработав самостоятельно с «Таврией», а в «Динамо» возвращался для того, чтобы опять быть помощником главного тренера – на этот раз у Александра Хацкевича.

Сергей Ребров: 17 апреля 2014 – 31 мая 2017

Следующим и.о. главного тренера «Динамо» оказался Сергей Ребров. Еще в декабре 2010 года он присоединился к штабу Юрия Семина, а впоследствии остался ассистентом и у Олега Блохина, который сменил россиянина. В эти годы Ребров активно повышал квалификацию, получив в марте 2014-го диплом категории Pro, дающий возможность работать полноценным главным тренером на высшем уровне.

И возможность проявить себя у Реброва подвернулась почти сразу же. В середине апреля 2014 года Олег Блохин был уволен в связи с неудовлетворительными результатами. Последней каплей для Игоря Суркиса стало домашнее поражение в 19-м туре УПЛ-2013/14 против «Шахтера» (0:2). Изначально Ребров получил возможность показать себя до завершения сезона. Ожидалось, что летом «Динамо» подыщет более опытного и маститого наставника, а Реброва, как и когда-то Лужного, просто попросят «подвинуться».

Но с Ребровым «Динамо» неожиданно для многих ожило. Более того, команда добралась до финала Кубка Украины, где под руководством молодого наставника сумела обыграть «Шахтер» (2:1) опытного Мирчи Луческу с такими звездными футболистами как Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Дарио Срна, Луис Адриано, Бернард, Фред, Ярослав Ракицкий…

Выигрыш Кубка Украины-2013/14 позволил Реброву получить полноценный контракт в «Динамо». Впоследствии на посту главного тренера «бело-синих» Сергей отработал еще три полных сезона, приведя столичную команду к двум чемпионствам, еще одной победе в Кубке страны, а также выигрышу одного Суперкубка. Кроме того, в сезоне-2015/16 «Динамо» добиралось до 1/8 финала Лиги чемпионов, где в весьма достойной борьбе уступило «Манчестер Сити» (1:3, 0:0). Сезоном же ранее столичная команда оказалась в четвертьфинале Лиги Европы, где была остановлена «Фиорентиной» (1:1, 0:2).

Пост коуча «Динамо» Сергей Ребров покинул летом 2017 года в связи с истечением срока контракта. Поговаривали, что у специалиста стали возникать проблемы с руководством клуба, которое не разделяло его взгляды на формирование состава и другие принципы развития команды.

Александр Шовковский: 4 ноября 2023 – 27 ноября 2025

Примечательно, что последним перед Игорем Костюком исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» был тот, кого экс-коуч юношеской команды «бело-синих» ныне и сменил во главе первой команды – Александр Шовковский.

Легендарный экс-голкипер объявился в тренерском штабе «Динамо» в январе 2023 года. Тогда Шовковский стал одним из помощников Мирчи Луческу, а когда у румына в концовке сезона-2022/23 возникли проблемы со здоровьем, даже подменял босса на тренерском мостике. Впрочем, тот статус и.о. главного тренера был лишь формальным, так как у команды был полноценный коуч.

В начале ноября 2023 года, после отставки Мирчи Луческу, руководство «Динамо» сообщило, что именно Шовковский будет работать с первой командой в статусе и.о. главного тренера. Чтобы избавиться от приставки «временщика» Александру потребовалось всего 36 дней и четыре поединка. Победы в чемпионате над «Кривбассом» (2:0), «Рухом» (2:0), «Металлистом 1925» (4:2) и «Оболонью» (2:0) убедили Игоря Суркиса в том, что Шовковский – это правильный выбор. Как итог: 11 декабря 2023 года Александр стал полноценным главным тренером «Динамо».

В сезоне-2023/24 «Динамо» с Шовковским финишировало вторым в УПЛ, проиграв на финише два очка «Шахтеру» Марино Пушича, хотя тот стал недосягаемым для конкурентов еще за несколько туров до финиша и, оформив досрочное чемпионство, откровенно расслабился, проводя финальные туры без особой на то мотивации. А вот сезон-2024/25, который стал первым полным для Шовковского в статусе главного тренера «Динамо», столичная команда провела образцово. «Бело-синие» в 30 турах не потерпели ни одного поражения (20 побед, 10 ничьих) и довольно уверенно взяли чемпионство, причем не в борьбе с «Шахтером», а в противостоянии с «Александрией», которая до последнего старалась навязать конкуренцию, но все-таки ограничилась историческим для себя «серебром».

И пускай в еврокубках при Шовковском «Динамо» не отличилось ничем выдающимся, руководство клуба продолжало доверять наставнику даже тогда, когда в сезоне-2025/26 у команды начались проблемы в чемпионате, вылившиеся в 5-матчевую ничейную серию. Когда же за ней наступила 3-матчевая серия из поражений, а также на фоне продолжающихся перманентных неудач в Лиге конференций, Шовковский все-таки был уволен, а на его место в статусе и.о. главного тренера пришел Игорь Костюк, при котором в истории «Динамо» начала писаться уже совсем другая страница, окончательное содержание которой мы узнаем лишь по прошествии времени...